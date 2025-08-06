Bugün hava nasıl olacak? 6 Ağustos Çarşamba İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahminleri
Ağustos ayının gelişiyle birlikte yurt genelinde sıcaklar mevsim normallerinin üzerinden seyretmeye başladı. Yaz aylarında adını sıklıkla duyduğumuz "çöl sıcakları", "cehennem sıcakları" ve "Afrika sıcakları" olarak da bilinen eyyam-ı bahur sıcaklarının önümüzdeki günlerde yurt genelinde etkili olması bekleniyor. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" İşte 6 Ağustos Çarşamba Meteoroloji ile İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahminleri...
Sıcaklıklar yurt genelinde etkisini artırdı. Pek çok ilde termometreler 40 dereceyi gördü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinden seyretmesi bekleniyor. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" İşte 6 Ağustos Çarşamba Meteoroloji ile İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahminleri...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu ve iç kesimleri ile zamanla kuzeybatısının parçalı, yer yer çok bulutlu, Afyonkarahisar, Eskişehir, Rize çevreleri, Kırklareli, Hatay ve Artvin'in kıyı, Giresun ve Trabzon’un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
İSTANBUL 24°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu