Kabine toplantısı için bir kez daha geri sayım başlamış durumda. Son yapılan toplantıda oldukça önemli kararlar açıklanmıştı ve gözler bu kez yeni toplantıya çevrilmiş durumda. Peki, Pazartesi günleri gerçekleştirilen Kabine Toplantısı bugün var mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı...