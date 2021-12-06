Türkiye ve dünyada vaka sayılarında yeniden bir dalgalanma söz konusu. Vatandaşlar da söz konusu durumlarla ilgili yapılacak Kabine Toplantısı'nda kısıtlamaların yeniden gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Peki Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Kabine toplantısı ne zaman? İşte detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine toplantıları 15 günde bir gerçekleştiriliyor. 22 Kasım'da gerçekleşmiş olması nedeniyle bir sonraki kabine toplantısının 6 Aralık Pazartesi günü yani bugün yapılacaktı ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar ziyareti nedeniyle bu hafta yapılmayacak. Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısının önümüzdeki hafta gerçekleştirilmesi bekleniyor.