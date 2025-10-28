Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Bugün kargolar açık mı? 29 Ekim Çarşamba kargolar çalışıyor mu, dağıtım var mı?

        Bugün kargolar açık mı, kapalı mı? 29 Ekim Çarşamba kargolar çalışıyor mu, dağıtım var mı?

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programları belli olurken 29 Ekim'de kargo işlemleri olan vatandaşlar "29 Ekim kargolar çalışıyor mu, kargo dağıtımı olacak mı?" sorusuna yanıt aramaya koyuldu. PTT, Yurtiçi, Aras ve Sürat başta olmak üzere birçok kargo şirketinin 29 Ekim çalışma saatleri merak ediliyor. Peki bugün kargolar açık mı?

        Giriş: 28.10.2025 - 10:19 Güncelleme: 29.10.2025 - 09:18
        29 Ekim’de kargoların durumu merak ediliyor. Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusu yaşanırken, vatandaşlar bir yandan da kargolar, bankalar veya eczanelerdeki gündelik işlerini halletmek isteyecek. 29 Ekim tarihi resmi tatil takviminde yer aldığı için pek çok kurum açık olmayacak. Peki, bugün 29 Ekim’de kargolar açık mı? 29 Ekim Çarşamba günü kargolar çalışıyor mu, dağıtım var mı?

        BUGÜN 29 EKİM'DE KARGOLAR AÇIK MI?

        29 Ekim kargolar çalışmayacak. Geçtiğimiz yıllarda 29 Ekim tarihinde kargo firmaları çalışmalarına 1 gün ara vermişlerdi.

        Resmi tatil olması sebebiyle kargo şirketleri 29 Ekim'de dağıtım yapmayacaktır. 30 Ekim 2025 Perşembe günü kargo işlemleri devam edecektir.

        YURTİÇİ KARGO'DAN AÇIKLAMA

        Yurtiçi Kargo sosyal medya hesabından yaptığı duyuru ile 28 Ekim Salı ve 30 Ekim Perşembe günleri hizmet vereceklerini, 29 Ekim Çarşamba günü ise kapalı olacaklarını duyurdu.

        DHL (MNG) KARGO DA PAYLAŞTI

        MNG Kargo (DHL eCommerce Türkiye) resmi tatili çalışma saatleri ile ilgili olarak şu açıklamada bulundu:

        "28 Ekim Salı günü sizlere hizmet vermeye devam edeceğiz. 29 Ekim Çarşamba günü ise Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tüm birimlerimiz kapalı olacaktır. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!"

