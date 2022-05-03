11 Ayın Sultanı Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte tüm İslam Aleminde Ramazan Bayramı coşkusu yaşanıyor. Resmi tatil takvimine göre üç gün süren Ramazan Bayramı tatilinde banka, eczane gibi birçok kurum ve kuruluş ve çoğu dağıtım şirketi hizmet vermiyor. Genellikle haftanın altı günü çalışan kargo firmalarının bayramda açık olup olmadığı araştırılıyor. Peki, 3 Mayıs 2022 Bayramın ikinci günü kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapılıyor mu? İşte, Bugün kargolar açık mı? sorusunun cevabı ve bayramda PTT ve kargo firmalarının çalışma durumu...