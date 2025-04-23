Bugün Kırklareli'de okullar tatil mi? 24 Nisan Perşembe Kırklareli'de okullar var mı?
İstanbul'da dün öğle saatlerinde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, geniş bir bölgede etkisini gösterdi. Marmara Bölgesi'ni sarsan bu şiddetli sarsıntı, Kırklareli dahil çevre illerde de endişeye neden oldu. Depremin ardından, özellikle çocuklarının güvenliğinden kaygı duyan veliler, okullarda eğitime ara verilip verilmeyeceğini merak etmeye başladı. Peki, Kırklareli'de okullar tatil mi? 24 Nisan Perşembe Kırklareli'de okullar var mı? İşte detaylar...
Marmara Bölgesi, dün öğle saatlerinde güçlü bir depremle sarsıldı. İstanbul merkezli 6.2 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de hissedilirken paniğe yol açtı. Sarsıntının ardından gözler, etkilenme ihtimali bulunan illerdeki tedbirlere çevrildi. Kırklareli'de yaşayan ailelerin en çok merak ettiği konulardan biri ise okulların durumu oldu. Peki, 24 Nisan Perşembe günü için Kırklareli'de eğitime ara verildi mi? İşte merak edilenler...
İSTANBUL'DA 6.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
İstanbul'da saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul'un yanı sıra çevre illerde de hissedilen depremin yerin 6,92 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
KIRKLARELİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?
İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından 'Kırklareli'de okullar tatil mi?' sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Kırklareli Valiliği'nden okullar tatil yapılmadığına dair açıklama yapılmadı. Konuya ilgili resmi açıklama geldiği takdirde detayları haberimize eklenecektir.