Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Bugün marketler açık mı, kaça kadar açık? 18-19 Haziran bayramda BİM, ŞOK, Migros, A101 açık mı? Kurban Bayramı marketlerin çalışma saatleri

        Bugün marketler açık mı? Kurban Bayramı'nda marketler açık mı, saat kaça kadar açık?

        Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte marketlerin açık olup olmadığına ilişkin araştırmalar başladı. BİM, A101, ŞOK ve Migros gibi marketlerin çalışma durumu merak ediliyor. 18 ve 19 Haziran'da zincir marketlerin çalışıp çalışmadığı binlerce vatandaş tarafından internette aratılıyor. Peki, "Bayramda marketler açık mı?" İşte Kurban Bayramı'nda BİM, A101, ŞOK ve Migros marketlerin çalışma durumu ve çalışma saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.06.2024 - 00:42 Güncelleme: 18.06.2024 - 00:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        "Kurban Bayramı'nda zincir marketlerden BİM, A101, ŞOK ve Migros marketler açık mı, kaça kadar açık?" soruları gündemdeki yerini koruyor. Kurban Bayramı tatili 16 Haziran itibarıyla başladı. Bayramda market alışverişlerini gerçekleştirmek isteyen kişiler zincir marketlerin çalışma durumunu merak ediyor. İşte 18-19 Haziran Kurban Bayramı'nda marketler çalışıyor mu, kaça kadar açık? sorusunun yanıtı...

        2

        BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI?

        Kurban Bayramı idrak edilirken bazı yerel ve küçük marketlerin kapalı olma ihtimali var bu yüzden söz konusu market ile iletişime geçmeniz gerekebilir.

        Ancak zincir marketler, bayram fark etmeksizin normal saatlerinde hizmet vermeye devam ediyor.

        3

        A101 MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

        A101 marketler normal şartlarda hafta içi saat 09.00 ile 21.00 saatleri arasında müşteri kabul etmektedir. Bazı ilçelerde marketin çalışma saatleri uzatılarak 22.00’da kapanmaktadır.

        4


        BİM MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

        BİM marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

        ŞOK MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

        ŞOK Market Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

        5

        MİGROS MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

        Migros marketler normal şartlarda 09.00 ile 22.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

        Hafta içi: 09.00-22.00

        Hafta sonu: 09.00-22.00

        AVM’ler için: 10.00-22.00

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sarıyer'de otluk alanda yangın çıktı
        Sarıyer'de otluk alanda yangın çıktı
        İşte Mourinho'nun United'dan istediği isim!
        İşte Mourinho'nun United'dan istediği isim!
        Metrobüs durağında 25 kaçak göçmen yakalandı
        Metrobüs durağında 25 kaçak göçmen yakalandı
        Montella'dan sakatlıklar için açıklama!
        Montella'dan sakatlıklar için açıklama!
        Fransa bir attı üç aldı!
        Fransa bir attı üç aldı!
        Binlerce İsrailli sokağa döküldü
        Binlerce İsrailli sokağa döküldü
        Beren daha fazla dayanamadı
        Beren daha fazla dayanamadı
        Belçika'ya Slovakya şoku!
        Belçika'ya Slovakya şoku!
        Gaziantep'te tepki toplayan tablo
        Gaziantep'te tepki toplayan tablo
        Dubois gelişmesi!
        Dubois gelişmesi!
        Anneliğin karanlık yüzü
        Anneliğin karanlık yüzü
        AB'yi gelecek 5 yıl yönetecek isimler belirleniyor
        AB'yi gelecek 5 yıl yönetecek isimler belirleniyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu ateşkese zorlanmalı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu ateşkese zorlanmalı
        Hacer'in 30 bıçak darbesiyle öldürüldüğü ortaya çıktı!
        Hacer'in 30 bıçak darbesiyle öldürüldüğü ortaya çıktı!
        Ünlülerden tatil pozları
        Ünlülerden tatil pozları
        Uyanık kalmak için etkili 7 yol!
        Uyanık kalmak için etkili 7 yol!
        Hangi baharat hangi hastalığa iyi gelir?
        Hangi baharat hangi hastalığa iyi gelir?