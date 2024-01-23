"Bugün ne pişirsem?" derdine çözüm! Nefis lazanya tarifi!

İncecik hamuru, bol malzemesi ve enfes soslarıyla İtalya'nın favori lezzetlerinden lazanya, sofranıza şölen havası katacak. İşte ev yapımı lazanya tarifi...

LAZANYA TARİFİ İÇİN GEREKEN MALZEMELER

Beşamel sos için;

LAZANYA NASIL YAPILIR?

Geniş bir tavaya sıvı yağı alın. Küçük küçük doğradığınız soğanları ilave edin, biraz kavurduktan sonra üzerine kıymayı ilave ederek kavurmaya devam edin.

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Kıymalar yeterince kavrulunca doğradığınız sarımsakları ve kabuğunu soyup rendelediğimiz domatesleri de ilave edin ve orta ateşte 10 dakika kadar daha soteleyin.

Üzerine salçayı ekleyerek kavurun ve yaklaşık 1 su bardağı sıcak su ekleyin. Tuzunu da ekledikten sonra ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Beşamel sos için tereyağı ve unu küçük bir tencereye koyun ve orta ateşte kavurun. Üzerine sütü azar azar ekleyin ve topaklanmaması için sürekli çırparak karıştırın. Muhallebi kıvamına gelince ocaktan alın.

Kıymalı sos ve beşamel sos hazırlandıktan sonra ısıya dayanıklı bir fırın kabını biraz yağlayın ve tabanına lazanya dizin. Lazanyaların üzerine biraz beşamel sos dökerek güzelce yayın. Ardından üzerine kıymalı harçtan dökün. Üzerine tekrar lazanya koyun. Bu işlemi malzemeleriniz bitene kadar devam ettirin.

En üstteki lazanyalara tekrar beşamel sos dökün ve kaşar peyniri rendesi serpin.

Lazanyaların yumuşaması için 10-15 dakika kadar bekletin.

Son olarak 180 derece fırında yaklaşık 15 dakika pişirin.

Üzeri tamamen kızarınca dilimleyerek servis yapın. Afiyet olsun.