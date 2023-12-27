Bugün okullar tatil mi? Valilik açıklaması ile 27 Aralık 2023 Çarşamba İstanbul'da okul var mı, hangi illerde okullar tatil oldu?

Bugün okullar tatil mi? Valilik açıklaması ile 27 Aralık 2023 Çarşamba İstanbul'da okul var mı, hangi illerde okullar tatil oldu?

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan peş peşe uyarılar sonrasında hangi illerde okulların tatil edildiği merak konusu oldu. Ara tatilin bitmesiyle 20 Kasım Pazartesi günü ilk ders zili çalmıştı. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler "27 Aralık Çarşamba İstanbul'da okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil edildi?" sorularının yanıtını arıyor. İşte 27 Aralık Çarşamba okullarda kar tatili ile ilgili detaylar...