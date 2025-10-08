Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR? 8 Ekim 2025 TV yayın akışı paylaşıldı! İşte Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, NOW TV, TV8 yayın akışı listesi

        Bugün televizyonda neler var, hangi diziler yayınlanacak? 8 Ekim 2025 Çarşamba TV yayın akışı

        ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusunun yanıtı, günün en çok merak edilenleri arasında yerini aldı. Bu akşam yayınlanacak diziler için 8 Ekim 2025 TV yayın akışı incelenmeye başlandı. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, NOW TV, TV8 gibi Türkiye'nin en çok izlenen kanallarında hangi dizilerin yeni bölümleriyle ekrana geleceği belli oldu. Peki, bu akşam hangi diziler yayınlanacak? İşte 8 Ekim Çarşamba Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, NOW TV, TV8 yayın akışı listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2025 - 14:27 Güncelleme: 08.10.2025 - 14:27
        Bu akşam yayınlanacak diziler televizyon izleyicileri tarafından araştırılmaya başlandı. Özellikle prime time kuşağında yeni bölümleriyle yayınlanacak yapımlar, ekran başına geçmeyi planlayanlar tarafından merak konusu oldu. Kanalların 8 Ekim 2025 TV yayın akışı listesi paylaşıldı. Böylece bu akşam hangi dizilerin ekranlara geleceği netlik kazandı. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler yayınlanacak? İşte 8 Ekim Çarşamba Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, NOW TV, TV8 yayın akışı…

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        09:00 Neler Oluyor Hayatta

        11:00 Yaprak Dökümü

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:45 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Eşref Rüya

        00:15 Arka Sokaklar

        02:30 Poyraz Karayel

        04:30 Baht Oyunu

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Aile

        08:15 Bu Sabah

        10:00 Veliaht

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Veliaht

        23:00 Bahar

        02:00 Kızılcık Şerbeti

        04:30 Veliaht

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 İstanbullu Gelin

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        16:15 Söz

        19:00 Star Haber

        20:00 Sahipsizler

        00:15 Çarpıntı

        02:30 Baba Ocağı

        04:00 Dürüye'nin Güğümleri

        05:30 Söz

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Gözleri Karadeniz

        16:00 Esra Erol’da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Can Borcu

        00:20 Aşk ve Gözyaşı

        03:00 Kardeşlerim

        05:30 Bir Gece Masalı

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:43 İstiklal Marşı

        05:45 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        06:35 Kalk Gidelim

        09:25 Adını Sen Koy

        10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        14:20 Gönül Dağı

        17:45 Lingo Türkiye

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Gönül Dağı

        23:30 'te 3

        00:45 Cennetin Çocukları

        03:35 Seksenler

        04:30 Lingo Türkiye

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Yasak Elma

        13:30 En Hamarat Benim

        16:15 Ben Leman

        19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

        20:00 Ben Leman

        22:45 Halef: Köklerin Çağrısı

        01:30 Kıskanmak

        04:00 İnadına Aşk

        0:45 Şahane Hayatım

        06:00 Karagül

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        09:30 Gel Konuşalım

        13:15 MasterChef Türkiye

        16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

        20:00 MasterChef Türkiye

        00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

        03:30 Gel Konuşalım

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
