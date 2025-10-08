Bu akşam yayınlanacak diziler televizyon izleyicileri tarafından araştırılmaya başlandı. Özellikle prime time kuşağında yeni bölümleriyle yayınlanacak yapımlar, ekran başına geçmeyi planlayanlar tarafından merak konusu oldu. Kanalların 8 Ekim 2025 TV yayın akışı listesi paylaşıldı. Böylece bu akşam hangi dizilerin ekranlara geleceği netlik kazandı. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler yayınlanacak? İşte 8 Ekim Çarşamba Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, NOW TV, TV8 yayın akışı…