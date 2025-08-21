Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin Bugün TV'de neler var, Başakşehir-Universitatea Craiova maçı hangi kanalda? 21 Ağustos Perşembe Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 21 Ağustos Perşembe: Bugün televizyonda neler var, Başakşehir-Universitatea Craiova maçı hangi kanalda?

        21 Ağustos 2025 TV yayın akışı listeleri paylaşıldı. Böylece seyircilerin gündeminde yer alan ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusu yanıt buldu. Bugün maçtan yarışma programına, yerli ve yabancı filmden komedi programına birçok yapım izleyicilerle buluşacak. MasterChef Türkiye ve Kim Milyoner Olmak İster? yarışmaları yeni bölümleriyle ekrana gelecek. İşte 21 Ağustos Perşembe Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı...

        Giriş: 21.08.2025 - 12:07 Güncelleme: 21.08.2025 - 12:24
        21 Ağustos Perşembe günü televizyon kanalları izleyicilerine yine dopdolu bir yayın akışı sunuyor. Bu akşam MasterChef Türkiye yeni bölümüyle TV8 ekranlarında yerini alırken; ATV’de Kim Milyoner Olmak İster? yarışması izleyicilerle buluşuyor. TRT 1’de ise Başakşehir-Universitatea Craiova maçı ekrana geliyor. İşte merak edenler için kanal kanal günün maç, program, dizi, film ve yarışma listesi haberimizde. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte 21 Ağustos 2025 Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı...

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        09:30 Yaprak Dökümü

        12:00 Kanal D Haber Gün Arası

        13:00 Uzak Şehir

        16:00 Aşk-ı Memnu

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Rampage: Büyük Yıkım

        22:30 Godzilla

        00:45 Godzilla

        02:30 Poyraz Karayel

        04:30 Kuzey Güney

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Güzel Günler

        09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Kızılcık Şerbeti

        18:25 Show Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        23:45 Laz Vampir Tirakula

        01:30 Kızılcık Şerbeti

        04:00 Laz Vampir Tirakula

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:58 İstiklal Marşı

        06:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        06:50 Ege'nin Hamsisi

        09:45 Kendi Düşen Ağlamaz

        13:00 Seksenler

        14:25 Teşkilat

        17:45 Kim Gitsin?

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Maç Özel

        20:45 UEFA Konferans Ligi Play Off Karşılaşması "İstanbul Başakşehir-U.Craiova"

        22:45 Gönül Dağı

        01:30 Leyla İle Mecnun

        04:20 Seksenler

        05:00 Kim Gitsin?

        ATV YAYIN AKIŞI

        06:00 Ateş Kuşları

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Can Borcu

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Sen Anlat Karadeniz

        17:00 Maide'nin Altın Günü

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

        00:20 Aile Saadeti

        03:00 Bir Gece Masalı

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 İstanbullu Gelin

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        17:15 Kiralık Aşk

        19:00 Star Haber

        20:00 Pele Bir Efsanenin Doğuşu

        22:15 Pele Bir Efsanenin Doğuşu

        00:15 Kral Kaybederse

        02:00 Baba Ocağı

        04:00 Dürüye'nin Güğümleri

        06:00 Kiralık Aşk

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        08:30 Çalar Saat

        10:00 Yasak Elma

        12:45 Sen Çal Kapımı

        15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

        16:30 Karagül

        19:00 NOW Ana Haber

        20:00 Bursa Bülbülü

        00:45 İlk Buluşma

        02:15 Her Yerde Sen

        04:00 Son Yaz

        06:00 Karagül

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        09:30 Gazete Magazin Yaz

        13:00 Yaparsın Bilirim

        16:00 MasterChef Türkiye

        20:00 MasterChef Türkiye

        00:15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular

        01:15 MasterChef Türkiye

        04:00 Gazete Magazin Yaz

