TV yayın akışı 21 Ağustos Perşembe: Bugün televizyonda neler var, Başakşehir-Universitatea Craiova maçı hangi kanalda?
21 Ağustos 2025 TV yayın akışı listeleri paylaşıldı. Böylece seyircilerin gündeminde yer alan ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusu yanıt buldu. Bugün maçtan yarışma programına, yerli ve yabancı filmden komedi programına birçok yapım izleyicilerle buluşacak. MasterChef Türkiye ve Kim Milyoner Olmak İster? yarışmaları yeni bölümleriyle ekrana gelecek. İşte 21 Ağustos Perşembe Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı...
21 Ağustos Perşembe günü televizyon kanalları izleyicilerine yine dopdolu bir yayın akışı sunuyor. Bu akşam MasterChef Türkiye yeni bölümüyle TV8 ekranlarında yerini alırken; ATV’de Kim Milyoner Olmak İster? yarışması izleyicilerle buluşuyor. TRT 1’de ise Başakşehir-Universitatea Craiova maçı ekrana geliyor. İşte merak edenler için kanal kanal günün maç, program, dizi, film ve yarışma listesi haberimizde. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte 21 Ağustos 2025 Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:30 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Uzak Şehir
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Rampage: Büyük Yıkım
22:30 Godzilla
00:45 Godzilla
02:30 Poyraz Karayel
04:30 Kuzey Güney
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Güzel Günler
09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Laz Vampir Tirakula
01:30 Kızılcık Şerbeti
04:00 Laz Vampir Tirakula
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:58 İstiklal Marşı
06:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06:50 Ege'nin Hamsisi
09:45 Kendi Düşen Ağlamaz
13:00 Seksenler
14:25 Teşkilat
17:45 Kim Gitsin?
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Maç Özel
20:45 UEFA Konferans Ligi Play Off Karşılaşması "İstanbul Başakşehir-U.Craiova"
22:45 Gönül Dağı
01:30 Leyla İle Mecnun
04:20 Seksenler
05:00 Kim Gitsin?
ATV YAYIN AKIŞI
06:00 Ateş Kuşları
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Can Borcu
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
17:00 Maide'nin Altın Günü
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Aile Saadeti
03:00 Bir Gece Masalı
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Pele Bir Efsanenin Doğuşu
22:15 Pele Bir Efsanenin Doğuşu
00:15 Kral Kaybederse
02:00 Baba Ocağı
04:00 Dürüye'nin Güğümleri
06:00 Kiralık Aşk
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Yasak Elma
12:45 Sen Çal Kapımı
15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası
16:30 Karagül
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Bursa Bülbülü
00:45 İlk Buluşma
02:15 Her Yerde Sen
04:00 Son Yaz
06:00 Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Gazete Magazin Yaz
13:00 Yaparsın Bilirim
16:00 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular
01:15 MasterChef Türkiye
04:00 Gazete Magazin Yaz
