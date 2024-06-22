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        Haberler Bilgi Bugün, yarın köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Kurban Bayramı'nda ücretsiz olan köprü ve otoyollar 22 Haziran tarihinde bedava mı olacak?

        Köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Kurban Bayramı'nda ücretsiz olan köprü ve otoyollar 22 Haziran'da bedava mı?

        Kurban Bayramı tatili dönüşü vatandaşlar hangi köprü ve otoyolların ücretsiz olduğuna dair araştırma yapıyor. KGM ücretli olan köprüler ve ücretsiz köprülerin kullanım süresi hakkında açıklamalarda bulunmuştu. İşte Karayolları Genel Müdürlüğü açıklamalarına göre ücretsiz olan köprü ve otoyollar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.06.2024 - 13:34 Güncelleme: 23.06.2024 - 00:08
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        Kurban Bayramı tatili resmi olarak sona erdi. Bayramın sona ermesinin ardından köprü ve otoyolların hala ücretsiz olup olmadığı sorgusu en çok konuşulanlar arasına girdi. Bayram tatilinden dönen vatandaşlar köprü ve yolların ücretli olup olmadığını araştırıyor. İşte merak edilenler...

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        KARAYOLLARI DUYURMUŞTU

        Karayolları Genel Müdürlüğü bayram tatilinin başında konu hakkında açıklamada bulundu. Açıklama doğrultusunda yollarının ve köprülerin ne kadar süre ile ücretsiz olduğu belli olmuştu.

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        KGM açıklamasında "24 Haziran 2023 Cumartesi günü saat 00:00'dan (Cuma gününü Cumartesi gününe bağlayan gece) başlayarak 3 Temmuz 2023 Pazartesi günü saat 07:00'a kadar Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen Otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden geçişler ücretsizdir." ifadelerini kullandı.

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        HANGİ YOLLAR ÜCRETLİ?

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın KGM internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada ücretli olan köprü ve otoyollara dair detaylara da yer verildi. Bu açıklamaya göre ücretli olan köprü ve yollar şu şekilde:

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        Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, Gebze Orhangazi İzmir Otoyolu, Osman Gazi Köprüsü, Menemen Aliağa Çandarlı Otoyolu, Ankara Niğde Otoyolu, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara Çanakkale Otoyolundan geçişler ücretli.

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