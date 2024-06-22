HANGİ YOLLAR ÜCRETLİ?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın KGM internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada ücretli olan köprü ve otoyollara dair detaylara da yer verildi. Bu açıklamaya göre ücretli olan köprü ve yollar şu şekilde: