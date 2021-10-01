Korona vaka sayısı 1 Ekim verileri akşam saatlerinde Sağlık Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşılacak. Dün ki veriler ise geçtiğimiz akşam saatlerinde kamuoyuyla paylaşıldı. Dün açıklanan son dakika verilere göre ise vaka sayıları ise 30 bin sınırındaki seyrini sürdürüyor. Merak edenler için dün akşam açıklanan güncel korona vaka ve vefat sayılarını haberimizde derledik. İşte güncel veriler...

KORONA 1 EKİM VAKA SAYILARI AÇIKLANDI MI?

Koronavirüs 1 Ekim Cuma günü verileri akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sağlık Bakanlığı'nın "https://covid19.saglik.gov.tr/" sitesi tarafından kamuoyuyla paylaşılacak.

30 EYLÜL KORONA VAKA SAYILARI

30 Eylül Perşembe koronavirüs tablosu açıklandı mı?' Sorusuna yanıt aranırken tablo paylaşıldı. En güncel koronavirüs tablosuna göre; Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 853 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 104 kişinin testi pozitif çıktı, 216 kişi yaşamını yitirdi.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 30 Eylül’de açıklanan 24 saatlik verilere göre 29 bin 104 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 216 oldu. Bir günde toplam 357 bin 853 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 32 bin 119 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşısını olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 71,69 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 86,74 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 109 milyon 495 bin 613’e yükseldi.

"AŞILAMADA İLK SIRADA KIRKLARELİ VAR"

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 78,5 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Kırklareli’ni Muğla, Amasya, Ordu, Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Burdur ve Osmaniye takip etti.

"EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA"

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 45,9 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı, Mardin, Batman, Diyarbakır, Muş, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Şırnak takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugünkü can kaybımız 216. Kaybettiğimiz kişiler kendileri önlem almamış olsalar, ama diğer insanlar salgınla mücadelenin gereklerini tam olarak yapsalardı sonuç çok farklı olacaktı. Bulaşma ve vefatlar, zincirleme ihmal sonucu gerçekleşiyor. Aşılarımızı olup, tedbirlere uyalım” dedi.