Bugünkü maçlar 1 Nisan 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maç takvimi
1 Nisan 2025 bugünkü maç programı belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlarken Avrupa'da kritik maçlar oynanacak. İngiltere Premier Lig, Fransa Kupası, İtalya Kupası, Almanya Kupası, İspanya Kral Kupası'nda futbolseverleri birbirinden heyecanlı maçlar bekliyor. Türkiye Kupası'nda bugün Konyaspor, İskenderunspor ile karşılaşacak. İspanya Kral Kupası yarı final karşılaşmasında ise Arda Güler'li Real Madrid, Real Sociedad ile mücadele edecek. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 1 Nisan 2025 bugünün maç takvimi…
Futbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. 1 Nisan Salı günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugünkü maç takvimine göre, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı Konyaspor İskenderunspor maçı ile başlayacak. Öte yandan İngiltere Premier Lig, Fransa Kupası, İtalya Kupası, Almanya Kupası, İspanya Kral Kupası’nda birbirinden heyecanlı maçlar oynanacak. Günün sonucu merakla beklenen karşılaşmalarından biri Real Madrid Real Sociedad maçı olacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 1 Nisan 2025 bugünkü maç programı…
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI’NDA ÇEYREK FİNAL HEYECANI!
Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final, 1 Nisan Salı bugün oynanacak tek maçla başlayacak.
Konyaspor, bu akşam sahasında İskenderunspor'u konuk edecek. Mücadele saat 20.30'da başlayacak.
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadeleler sonunda rakibini mağlup eden takımlar adını yarı finale yazdıracak.
1 NİSAN 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
20:30 | Konyaspor – İskenderunspor A.Ş. (A Spor)
İNGİLTERE PREMİER LİG
21:45 | Wolverhampton-West Ham United (beIN Sport Max 1)
21:45 | Arsenal-Fulham (beIN Sport 3)
22:00 | Nottingham Forest-Manchester United (beIN Sport 5)
İSPANYA KRAL KUPASI
22:30 | Real Madrid - Real Sociedad
ALMANYA - DFB KUPASI YARI FİNAL
21:45 | Arminia Bielefeld - Bayer Leverkusen
FRANSA - KUPA YARI FİNAL
22:10 | Dunkerque - PSG
İTALYA - KUPA YARI FİNAL
22:00 | Empoli - Bologna
HOLLANDA - EREDİVİSİE
21:00 | AZ Alkmaar - RKC Waalwijk