4 Nisan Cuma günü oynanacak karşılaşmalar araştırılmaya başlandı. Bugün Süper Lig, 1. Lig, La Liga, Bundesliga, Ligue 1, Serie A’da kritik karşılaşmalar oynanacak. Bugünkü maç takvimine göre Süper Lig’de Adana Demirspor, sahasında Kayserispor ile mücadele edecek. La Liga’da Rayo Vallecano ile Espanyol karşı karşıya gelecek. Bundesliga’da Augsburg ile Bayern Münih kozlarını paylaşacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 4 Nisan 2025 Cuma bugünkü maçlar ve canlı yayın kanalları…