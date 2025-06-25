Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? 25 Haziran 2025 maç programı
25 Haziran Çarşamba günü oynanacak maçlar araştırılıyor. 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda grup maçları devam ediyor. Bu akşam D ve F gruplarında toplam 4 maç oynanacak. Öte yandan Avrupa U21 Şampiyonası'nda yarı final heyecanı yaşanacak. Futbolun yanı sıra günün spor takviminde basketbol ve voleybol maçlarının yer alıp almadığı merak konusu oldu. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 25 Haziran 2025 maç programı ve karşılaşmaların başlangıç saatleri.
Uluslararası arenada oynanan karşılaşmalar futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Bu kapsamda ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusuna yanıt aranıyor. 25 Haziran 2025 maç programı belli oldu. Buna göre, bu akşam Avrupa U21 Şampiyonası’nda yarı final heyecanı yaşanacak. 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda ise toplam 4 maç oynanacak. Futbolun yanı sıra basketbol ve voleybol maçları da oynanacak. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 25 Haziran 2025 Bugünkü maçlar ve yayınlanacağı saatler…
25 HAZİRAN 2025 MAÇ PROGRAMI: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
FIFA Kulüpler Dünya Kupası - Grup D
04:00 ES Tunis - Chelsea
04:00 Los Angeles FC - Flamengo
FIFA Kulüpler Dünya Kupası - Grup F
22:00 Mamelodi Sundowns - Fluminense
22:00 Borussia Dortmund - Ulsan Hyundai
Avrupa U21 Şampiyonası - Yarı Final
19:00 İngiltere U21 - Hollanda U21
22:00 Almanya U21 - Fransa U21
Japonya J. League
13:00 Kawasaki Frontale - Albirex Niigata
13:00 Yokohama Marinos - Tokyo
Çin Süper Ligi
14:00 Qingdao Hainiu - Zhejiang Professional
14:00 Shanghai Shenhua - Tianjin Jinmen Tiger
14:35 Changchung Yatai - Qingdao West Coast
14:35 Meizhou Hakka - Beijing Guoan
14:35 Shandong Taishan - Wuhan Three Towns
15:00 Chengdu Rongcheng - Shenzhen FC
Voleybol Erkekler Milletler Ligi
12:30 Ukrayna - Fransa
14:00 Almanya - Küba
16:00 Türkiye - Slovenya
17:30 Hollanda - Arjantin
19:30 Bulgaristan - Japonya
FIBA 3x3 Dünya Kupası Erkekler
11:20 İspanya - Hollanda
11:45 ABD - Letonya
13:00 Karadağ - Moğolistan
13:25 Japonya - Letonya
14:50 Karadağ - ABD
15:15 Moğolistan - Japonya
FIBA 3x3 Dünya Kupası Kadınlar
12:10 Fransa - Kanada
12:35 Avusturya - Letonya
14:00 Kanada - Macaristan
14:25 Letonya - Fransa