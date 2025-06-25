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        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 25 HAZİRAN 2025 || Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? 25 Haziran 2025 maç programı

        25 Haziran Çarşamba günü oynanacak maçlar araştırılıyor. 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda grup maçları devam ediyor. Bu akşam D ve F gruplarında toplam 4 maç oynanacak. Öte yandan Avrupa U21 Şampiyonası'nda yarı final heyecanı yaşanacak. Futbolun yanı sıra günün spor takviminde basketbol ve voleybol maçlarının yer alıp almadığı merak konusu oldu. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 25 Haziran 2025 maç programı ve karşılaşmaların başlangıç saatleri.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2025 - 11:07 Güncelleme: 25.06.2025 - 11:07
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        1

        Uluslararası arenada oynanan karşılaşmalar futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Bu kapsamda ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusuna yanıt aranıyor. 25 Haziran 2025 maç programı belli oldu. Buna göre, bu akşam Avrupa U21 Şampiyonası’nda yarı final heyecanı yaşanacak. 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda ise toplam 4 maç oynanacak. Futbolun yanı sıra basketbol ve voleybol maçları da oynanacak. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 25 Haziran 2025 Bugünkü maçlar ve yayınlanacağı saatler…

        2

        25 HAZİRAN 2025 MAÇ PROGRAMI: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        FIFA Kulüpler Dünya Kupası - Grup D

        04:00 ES Tunis - Chelsea

        04:00 Los Angeles FC - Flamengo

        3

        FIFA Kulüpler Dünya Kupası - Grup F

        22:00 Mamelodi Sundowns - Fluminense

        22:00 Borussia Dortmund - Ulsan Hyundai

        4

        Avrupa U21 Şampiyonası - Yarı Final

        19:00 İngiltere U21 - Hollanda U21

        22:00 Almanya U21 - Fransa U21

        5

        Japonya J. League

        13:00 Kawasaki Frontale - Albirex Niigata

        13:00 Yokohama Marinos - Tokyo

        6

        Çin Süper Ligi

        14:00 Qingdao Hainiu - Zhejiang Professional

        14:00 Shanghai Shenhua - Tianjin Jinmen Tiger

        14:35 Changchung Yatai - Qingdao West Coast

        14:35 Meizhou Hakka - Beijing Guoan

        14:35 Shandong Taishan - Wuhan Three Towns

        15:00 Chengdu Rongcheng - Shenzhen FC

        7

        Voleybol Erkekler Milletler Ligi

        12:30 Ukrayna - Fransa

        14:00 Almanya - Küba

        16:00 Türkiye - Slovenya

        17:30 Hollanda - Arjantin

        19:30 Bulgaristan - Japonya

        8

        FIBA 3x3 Dünya Kupası Erkekler

        11:20 İspanya - Hollanda

        11:45 ABD - Letonya

        13:00 Karadağ - Moğolistan

        13:25 Japonya - Letonya

        14:50 Karadağ - ABD

        15:15 Moğolistan - Japonya

        9

        FIBA 3x3 Dünya Kupası Kadınlar

        12:10 Fransa - Kanada

        12:35 Avusturya - Letonya

        14:00 Kanada - Macaristan

        14:25 Letonya - Fransa

        10

        FIBA Kadınlar EuroBasket Çeyrek Final

        17:30 İspanya - Çekya

        20:30 Belçika - Almanya

        11

        Basketbol Süper Ligi Play-Off Final

        20:30 Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Fibabanka

        İspanya Basketbol Ligi Play-Off Final

        22:15 Valencia Basket - Real Madrid

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