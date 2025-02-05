Bugünkü maç takvimi 5 Şubat 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Bugünkü maçlar 5 Şubat 2025 Çarşamba listesi belli oldu. Bugün futbolseverler birbirinden kritik maçlarla futbola doyacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 karşılaşma oynanacak. Günün sonucu merakla beklenen karşılaşmasında Fenerbahçe ve Erzurumspor FK karşı karşıya gelecek. Avrupa'da ise kupa karşılaşmaları oynanmaya devam edecek. Arda Güler'li Real Madrid, İspanya Kral Kupası çeyrek final maçında Leganes'e konuk olacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? 5 Şubat bugünkü maç programı ile müsabakaların saati ve canlı yayın kanalları…
5 Şubat 2025 maç programı ile bugünkü maçlar belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası’nda 2. hafta heyecanı bu akşam oynanacak 4 maçla devam ediyor. ZTK maçlarının yanı sıra İngiltere, İspanya, İtalya, Fransa, Almanya ve Hollanda’da kupa karşılaşmaları oynanacak. Fransa Kupası’nda son 16 turu heyecanı yaşanacak. Belçika Kupası’nda ise Genk - Club Brugge maçının ardından finale çıkan ilk takım belli olacak. Bugün oynanacak karşılaşmaları kaçırmak istemeyen futbolseverler maçların başlangıç saatine odaklandı. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 5 Şubat 2025 bugünkü maç fikstürü…
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI’NDA HEYECAN DEVAM EDİYOR
Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci hafta heyecanı, 5 Şubat Çarşamba bugün oynanacak karşılaşmalarla devam ediyor.
Günün açılış mücadelesinde İskenderunspor ve Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Günün sonucu merakla beklenen karşılaşmasında ise Fenerbahçe, Erzurumspor’u konuk edecek.
Türkiye Kupası karşılaşmaları A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
5 ŞUBAT 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
A Grubu
13.00 İskenderunspor-Trabzonspor (Sarıseki Fuat Tosyalı) (A Spor)
18.00 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü (Çaykur Didi) Ankaragücü (A Spor)
B Grubu
20.30 Fenerbahçe-Erzurumspor FK (Ülker) (A Spor)
D Grubu
15.30 Sipay Bodrum FK-Onvo Antalyaspor (Bodrum İlçe) Ankaragücü (A Spor)
İSPANYA KRAL KUPASI ÇEYREK FİNAL
23:00 Leganes-Real Madrid
İTALYA KUPASI ÇEYREK FİNAL
23:00 Milan-Roma (TRT Spor)
İNGİLTERE LİG KUPASI ÇEYREK FİNAL
23:00 Newcastle-Arsenal