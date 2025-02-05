5 Şubat 2025 maç programı ile bugünkü maçlar belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası’nda 2. hafta heyecanı bu akşam oynanacak 4 maçla devam ediyor. ZTK maçlarının yanı sıra İngiltere, İspanya, İtalya, Fransa, Almanya ve Hollanda’da kupa karşılaşmaları oynanacak. Fransa Kupası’nda son 16 turu heyecanı yaşanacak. Belçika Kupası’nda ise Genk - Club Brugge maçının ardından finale çıkan ilk takım belli olacak. Bugün oynanacak karşılaşmaları kaçırmak istemeyen futbolseverler maçların başlangıç saatine odaklandı. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 5 Şubat 2025 bugünkü maç fikstürü…