6 Kasım 2025 maç programı ile bugün oynanacak mücadeleler belli oldu. Buna göre bu akşam UEFA Konferans Ligi'nde üçüncü hafta, UEFA Avrupa Ligi'nde ise dördüncü hafta heyecanı yaşanacak. 6 Kasım Perşembe günü temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Samsunspor sahaya çıkacak. Sarı lacivertliler, Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Viktoria Plzen ile mücadele edecek. Samsunspor ise Konferans Ligi'nin 3. haftasında Hamrun Spartans ile karşılaşacak. Kritik mücadeleleri kaçırmak istemeyen futbolseverler 6 Kasım 2025 UEFA Konferans Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maç fikstürü ile karşılaşmaların başlangıç saatlerine odaklandı. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?