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        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 10 ARALIK 2024: Şampiyonlar Ligi’nde bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi maç programı

        Bugün hangi maçlar var? 10 Aralık Şampiyonlar Ligi'nde bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Bugünkü maçlar 10 Aralık 2024 Salı listesi belli oldu. Bugün futbolseverler birbirinden kritik maçlarla futbola doyacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 9 karşılaşma oynanacak. Paris Saint - Germain, Real Madrid, Sporting Lizbon, İnter ,Shakhtar Donetsk, Liverpool, Aston Villa, Leipzig gibi takımlar sahaya çıkacak. Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, Atalanta karşısında galibiyet arayacak. Peki Bugün hangi maçlar var, Şampiyonlar Ligi'nde bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 10 Aralık UEFA Şampiyonlar Ligi maç programı ile müsabakaların saati ve canlı yayın kanalları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2024 - 09:24 Güncelleme: 10.12.2024 - 09:24
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        10 Aralık 2024 maç programı ile bugünkü maçlar belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 6. hafta heyecanı başlıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyinde bir numaralı organizasyonunda bu akşam 9 maç oynanacak. Arda Güler’li Real Madrid Atalanta ile kozlarını paylaşırken, Liverpool Girona karşısında mutlak galibiyet arayacak. Bayern Münih ise Shakhtar Donetsk deplasmanına çıkacak. Bugün oynanacak karşılaşmaları kaçırmak istemeyen futbolseverler maçların başlangıç saatine odaklandı. Peki, Şampiyonlar Ligi’nde bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 10 Aralık Şampiyonlar Ligi maç fikstürü…

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        UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 6. HAFTA HEYECANI!

        10 Aralık Salı günü birbirinden önemli karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. Hafta heyecanı yaşanıyor.

        Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 6. hafta müsabakaları, bugün ve 11 Aralık Çarşamba günü oynanacak.

        Devler Ligi’nde, puan sıralamasını ilk 8’de tamamlayan takımlar adını doğrudan son 16 turuna yazdıracak.

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        10 ARALIK ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        20.45 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Celtic (İskoçya)

        20.45 Girona (İspanya)-Liverpool (İngiltere)

        23.00 Leipzig (Almanya)-Aston Villa (İngiltere)

        23.00 Bayer Leverkusen (Almanya)-Inter (İtalya)

        23.00 Atalanta (İtalya)-Real Madrid (İspanya)

        23.00 Club Brugge (Belçika)-Sporting Lizbon (Portekiz)

        23.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Bayern Münih (Almanya)

        23.00 Salzburg (Avusturya)-PSG (Fransa)

        23.00 Brest (Fransa)-PSV (Hollanda)

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        11 Aralık Çarşamba:

        20.45 Atletico Madrid (İspanya)-Slovan Bratislava (Slovakya)

        20.45 Lille (Fransa)-Sturm Graz (Avusturya)

        23.00 Borussia Dortmund (Almanya)-Barcelona (İspanya)

        23.00 Juventus (İtalya)-Manchester City (İngiltere)

        23.00 Benfica (Portekiz)-Bologna (İtalya)

        23.00 Arsenal (İngiltere)-Monaco (Fransa)

        23.00 Milan (İtalya)-Kızılyıldız (Sırbistan)

        23.00 Feyenoord (Hollanda)-Sparta Prag (Çekya)

        23.00 Stuttgart (Almanya)-Young Boys (İsviçre)

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        ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonundaki müsabakalar, TRT SPOR, TRT 1 ve TRT'nin dijital platformu tabii'den canlı yayınlanıyor.

        TRT 1 ekranlarında yayınlanacak karşılaşmalar şifresiz olarak izlenebilecek. Tabii Spor maçlarını takip edebilmek için ise Premium pakete sahip olunması gerekecek. Aylık Premium Tabii uygulaması ücreti 99.00 TL olarak belirlendi.

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        ŞAMPİYONLAR LİGİ YENİ FORMATI

        Lig usulü 36 takımın mücadele edeceği sezonda 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek.

        9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak.

        Sıralamada ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.

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