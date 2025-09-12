Habertürk
        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 12 EYLÜL 2025 | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı, hangi kanalda? İşte günün maç takvimi

        Bugünkü maçlar 12 Eylül 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

        Günün maç takvimi sporseverler tarafından araştırılıyor. Heyecan dolu mücadeleleri kaçırmak istemeyenler ''Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda yayınlanacak?'' sorularına yanıt arıyor. 12 Eylül 2025 maç takvimi ile bugün oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugün futbolun yanı sıra basketbolda da nefes kesen maçlar oynanacak. EuroBasket 2025'te Türkiye Yunanistan karşısında final için mücadele edecek. İşte, 12 Eylül 2025 Cuma bugünkü maçlar listesi!

        Giriş: 12.09.2025 - 08:48 Güncelleme: 12.09.2025 - 08:51
        1

        Günün maçları sporseverler tarafından yakından takip ediliyor. Nefes kesen karşılaşmaları kaçırmak istemeyenler ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusunu yöneltiyor. 12 Eylül 2025 Cuma maç takvimi ile bugün oynanacak maçlar belli oldu. TFF 1. Lig, İspanya La Liga, Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga, Portekiz 1. Lig, Belçika - Pro Lig, Suudi Arabistan - Pro Lig, İngiltere - Championship yanı sıra Türkiye Yunanistan basketbol maçı için heyecan dorukta. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

        2

        TÜRKİYE-YUNANİSTAN BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

        A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı finalinde bugün Yunanistan ile karşı karşıya gelecek.

        Arena Riga'da oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak. Mücadele, TRT 1'den canlı yayınlanacak.

        3

        12 EYLÜL BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

        TFF 1. Lig

        17.00 Esenler Erokspor-Hatayspor

        20.00 Bodrum FK-Adana Demirspor

        4

        İspanya La Liga

        22.00 Sevilla-Elche

        5

        Fransa Ligue 1

        21.45 Marsilya-Lorient

        6

        Almanya Bundesliga

        21.30 Bayer Leverkusen-Eintracht Frankfurt

        7

        Portekiz 1. Lig

        22.15 Benfica-Santa Clara

        22.15 Alverca -Tondela

        8

        Belçika - Pro Lig

        21.45 Standard Liege-Mechelen

        9

        Suudi Arabistan - Pro Lig

        18.25 Al Ettifaq-Al Ahli Jeddah

        18.25 Al Shabab Riyadh-Al Hazm

        21.00 Al Ittihad-Jeddah-Al Fateh

        İngiltere - Championship

        22.00 Ipswich Town-Sheffield United

        10

        EuroBasket 2025) - Yarı Final

        17.00 Almanya-Finlandiya (TRT Spor Yıldız)

        21.00 Türkiye-Yunanistan (TRT 1)

