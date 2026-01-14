Bugünkü maçlar listesi 14 Ocak 2026: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
14 Ocak 2026 maç programı bellli oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. hafta heyecanı bugün oynanacak maçlarla devam ediyor. Türkiye Kupası'nda Beyoğlu Yeni Çarşı-Fenerbahçe ve İstanbulspor-Trabzonspor mücadeleleri günün öne çıkan karşılaşmaları arasında yer alıyor. Öte yandan İngiltere Lig Kupası, İspanya Kral Kupası, Afrika Uluslar Kupası, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve Suudi Arabistan Pro Lig'de birbirinden önemli mücadeleler oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, 14 Ocak 2026 bugünkü maçlar listesi...
14 OCAK 2026 BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ
Ziraat Türkiye Kupası Grup A
18:00 İstanbulspor-Trabzonspor (A SPOR)
Ziraat Türkiye Kupası Grup B
13:00 Aliağa Futbol A.Ş.-Samsunspor (A SPOR)
15:30 Antalyaspor-Gençlerbirliği (A SPOR)
Ziraat Türkiye Kupası Grup C
20:30 Beyoğlu Yeniçarşıspor-Fenerbahçe (A SPOR)
İngiltere Lig Kupası Yarı Final
23:00 Chelsea-Arsenal (Exxen)
İspanya Kral Kupası Son 16 Turu
23:00 Real Betis-Elche
23:00 Deportivo Alaves-Rayo Vallecano
23:00 Albacete-Real Madrid (S Sport Plus)
Afrika Uluslar Kupası 2025 Fas Yarı Final
20:00 Senegal-Mısır (Exxen)
23:00 Nijerya-Fas (Exxen)
İtalya Serie A
20:30 Napoli-Parma (S Sport Plus, Tivibu Spor 1)
22:45 Inter-Lecce (S Sport Plus, Tivibu Spor 1)
Almanya Bundesliga
20:30 Wolfsburg-St. Pauli (S Sport Plus, Tivibu Spor 4)
22:30 Köln-Bayern Münih (S Sport Plus, Tivibu Spor 2)
22:30 RB Leipzig-Freiburg (S Sport Plus, Tivibu Spor 3)
22:30 Hoffenheim-Mönchengladbach (S Sport Plus, Tivibu Spor 4)
Suudi Arabistan Pro Lig
17:45 Al-Qadsiah-Al Fayha
20:30 Al Ahli Jeddah-Al Taawon (TRT Tabii Spor)
20:30 Al Shabab Riyadh-Neom SC
EuroLeague
21:30 Partizan-Olimpiakos