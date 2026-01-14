Habertürk
        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 14 OCAK 2026 || Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Bugünkü maçlar listesi 14 Ocak 2026: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

        14 Ocak 2026 maç programı bellli oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. hafta heyecanı bugün oynanacak maçlarla devam ediyor. Türkiye Kupası'nda Beyoğlu Yeni Çarşı-Fenerbahçe ve İstanbulspor-Trabzonspor mücadeleleri günün öne çıkan karşılaşmaları arasında yer alıyor. Öte yandan İngiltere Lig Kupası, İspanya Kral Kupası, Afrika Uluslar Kupası, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve Suudi Arabistan Pro Lig'de birbirinden önemli mücadeleler oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, 14 Ocak 2026 bugünkü maçlar listesi...

        Giriş: 14.01.2026 - 12:25 Güncelleme: 14.01.2026 - 12:25
        14 Ocak 2026 Çarşamba günü oynanacak maçlar belli oldu. Bugün kupa heyecanı doruğa çıkacak. Ziraat Türkiye Kupası, İngiltere Lig Kupası ve İspanya Kral Kupası nefes kesen maçlara sahne olacak. Ayrıca Afrika Uluslar Kupası, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve Suudi Arabistan Pro Lig’de kritik mücadeleler futbolseverleri bekliyor olacak. Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşı karşıya gelecekken, Trabzonspor İstanbulspor ile mücadele edecek. İşte, 14 Ocak 2026 maç programı ile müsabakaların başlangıç saatleri ve canlı yayınlanacağı kanalları...

        14 OCAK 2026 BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ

        Ziraat Türkiye Kupası Grup A

        18:00 İstanbulspor-Trabzonspor (A SPOR)

        Ziraat Türkiye Kupası Grup B

        13:00 Aliağa Futbol A.Ş.-Samsunspor (A SPOR)

        15:30 Antalyaspor-Gençlerbirliği (A SPOR)

        Ziraat Türkiye Kupası Grup C

        20:30 Beyoğlu Yeniçarşıspor-Fenerbahçe (A SPOR)

        İngiltere Lig Kupası Yarı Final

        23:00 Chelsea-Arsenal (Exxen)

        İspanya Kral Kupası Son 16 Turu

        23:00 Real Betis-Elche

        23:00 Deportivo Alaves-Rayo Vallecano

        23:00 Albacete-Real Madrid (S Sport Plus)

        Afrika Uluslar Kupası 2025 Fas Yarı Final

        20:00 Senegal-Mısır (Exxen)

        23:00 Nijerya-Fas (Exxen)

        İtalya Serie A

        20:30 Napoli-Parma (S Sport Plus, Tivibu Spor 1)

        22:45 Inter-Lecce (S Sport Plus, Tivibu Spor 1)

        Almanya Bundesliga

        20:30 Wolfsburg-St. Pauli (S Sport Plus, Tivibu Spor 4)

        22:30 Köln-Bayern Münih (S Sport Plus, Tivibu Spor 2)

        22:30 RB Leipzig-Freiburg (S Sport Plus, Tivibu Spor 3)

        22:30 Hoffenheim-Mönchengladbach (S Sport Plus, Tivibu Spor 4)

        Suudi Arabistan Pro Lig

        17:45 Al-Qadsiah-Al Fayha

        20:30 Al Ahli Jeddah-Al Taawon (TRT Tabii Spor)

        20:30 Al Shabab Riyadh-Neom SC

        EuroLeague

        21:30 Partizan-Olimpiakos

        HTSPOR CANLI SKOR EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
