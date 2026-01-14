14 Ocak 2026 Çarşamba günü oynanacak maçlar belli oldu. Bugün kupa heyecanı doruğa çıkacak. Ziraat Türkiye Kupası, İngiltere Lig Kupası ve İspanya Kral Kupası nefes kesen maçlara sahne olacak. Ayrıca Afrika Uluslar Kupası, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve Suudi Arabistan Pro Lig’de kritik mücadeleler futbolseverleri bekliyor olacak. Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşı karşıya gelecekken, Trabzonspor İstanbulspor ile mücadele edecek. İşte, 14 Ocak 2026 maç programı ile müsabakaların başlangıç saatleri ve canlı yayınlanacağı kanalları...