Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kısayol Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 15 NİSAN 2025 LİSTESİ | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte bugünün maç takvimi

        Bugünkü maçlar 15 Nisan 2025 listesi: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        15 Nisan 2025 bugünkü maç programı belli oldu. Bugün futbolseverler birbirinden heyecanlı maçlar ile futbola doyacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları bugün başlayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun çeyrek finallerinde bugün 2 karşılaşma yapılacak. 15 Nisan Salı günü oynanacak müsabakaların detaylarını derledik. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte bugünkü maçlar 15 Nisan 2025 listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2025 - 08:54 Güncelleme: 15.04.2025 - 08:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        15 Nisan Salı günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugünkü maç takvimine göre UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final rövanş heyecanı yaşanacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun çeyrek final rövanşında bugün toplam 2 maç oynanacak. Rakiplerini eleyen takımlar, adlarını yarı finale yazdıracak. UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarının başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları araştırılmaya başlandı. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 15 Nisan 2025 bugünkü maç programı…

        2

        UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE YARI FİNALİSTLER BELLİ OLUYOR

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları başlıyor.

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun çeyrek finallerinde bugün ve 16 Nisan Çarşamba günü 4 karşılaşma yapılacak.

        Rakiplerini eleyen takımlar, adlarını yarı finale yazdıracak.

        3

        15 NİSAN 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ - ÇEYREK FİNAL

        22.00 Borussia Dortmund (Almanya)-Barcelona (İspanya) (0-4)

        22.00 Aston Villa (İngiltere)-Paris Saint-Germain (Fransa) (1-3)

        4

        ARJANTİN PRİMERA DİVİSİON

        00:00 - Central Cordoba vs Huracan

        01:00 - Df. Justicia vs Santa Fe

        03:15 - Godoy Cruz vs Lanus

        03:15 - Velez Sarsfield vs CA Sarmiento

        5

        AFC ŞAMPİYONLAR LİGİ - YARI FİNAL

        19:00 - Al Sharjah vs Al Taawon - Spor Smart, Smart Spor HD

        6

        İSVEÇ SUPERETTAN

        20:00 - Örebro vs Helsingborg

        7

        İNGİLTERE KADINLAR SÜPER LİGİ

        21:30 - Arsenal vs Leicester City - W-Sport

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kabine toplanıyor! İşte gündem...
        Kabine toplanıyor! İşte gündem...
        Sinem'in katili aramızda! Zanlı 9 aydır aranıyormuş!
        Sinem'in katili aramızda! Zanlı 9 aydır aranıyormuş!
        Harvard talepleri kabul etmedi, 2 milyar dolarlık fon donduruldu
        Harvard talepleri kabul etmedi, 2 milyar dolarlık fon donduruldu
        14 yaşındaki çocuk işçinin trajik ölümü!
        14 yaşındaki çocuk işçinin trajik ölümü!
        Cezayir-Fransa gerginliği tırmanıyor!
        Cezayir-Fransa gerginliği tırmanıyor!
        27 il için sarı kod! Yağmur, kar ve zirai don uyarıları
        27 il için sarı kod! Yağmur, kar ve zirai don uyarıları
        Real Madrid'de Mourinho sesleri!
        Real Madrid'de Mourinho sesleri!
        Sansar Salvo gözaltına alındı
        Sansar Salvo gözaltına alındı
        Premier Lig devleri Berke Özer'i izlemeye geldi!
        Premier Lig devleri Berke Özer'i izlemeye geldi!
        Apple, Samsung’u geride bıraktı, liderliği aldı
        Apple, Samsung’u geride bıraktı, liderliği aldı
        Sık sık kesilen saç hızlı mı uzuyor?
        Sık sık kesilen saç hızlı mı uzuyor?
        "Rubio'nun Öztürk'e dair iddiası büyük bir yalan çıktı"
        "Rubio'nun Öztürk'e dair iddiası büyük bir yalan çıktı"
        Yedi yıl boyunca midede mi kalıyor?
        Yedi yıl boyunca midede mi kalıyor?
        "Çin'e uygulanan tarifeler sürdürülebilir değil"
        "Çin'e uygulanan tarifeler sürdürülebilir değil"
        Part time çalışanların tazminat hakkı
        Part time çalışanların tazminat hakkı
        Kahramanmaraş'ta kaza: 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Kahramanmaraş'ta kaza: 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        'Babalık' kararına itiraz etti
        'Babalık' kararına itiraz etti
        Saiss'tan flaş Beşiktaş itirafı!
        Saiss'tan flaş Beşiktaş itirafı!
        Bir Sapanca kaçamağı, bir Fenerbahçeli dertleşmesi
        Bir Sapanca kaçamağı, bir Fenerbahçeli dertleşmesi
        Liselerde atamalara tepkiler
        Liselerde atamalara tepkiler