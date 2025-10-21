Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 21 EKİM 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte UEFA Şampiyonlar Ligi maç programı

        Bugünkü maçlar 21 Ekim 2025 takvimi: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Bugünkü maçlar 21 Ekim 2025 Salı günü için araştırılıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü haftanın perdesi açılıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda bugün 9 maç oynanacak. PSG, Inter, Arsenal, Manchester City, Atletico Madrid, Barcelona gibi takımlar sahaya çıkacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? 21 Ekim 2025 UEFA Şampiyonlar Ligi maç programı ile müsabakaların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2025 - 11:47 Güncelleme: 21.10.2025 - 11:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        21 Ekim 2025 maç programı ile bugün oynanacak mücadeleler belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı bugün başlayacak. Bu akşam PSG, Inter, Arsenal, Manchester City, Atletico Madrid, Barcelona gibi takımlar takımlar sahaya çıkacak. Bu noktada heyecan dolu karşılaşmaları kaçırmak istemeyen futbolseverler maçların başlangıç saatine odaklandı. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 21 Ekim 2025 UEFA Şampiyonlar Ligi maç fikstürü…

        2

        UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE 3. HAFTA HEYECANI!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü haftanın perdesi bugün açılıyor.

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda üçüncü hafta müsabakaları, 21-22 Ekim tarihlerinde oynanacak.

        Birer galibiyet ve mağlubiyetle 3 puan elde ederek 21. sırada bulunan Galatasaray, 22 Ekim Çarşamba günü saat 19.45'te RAMS Park'ta Norveç ekibi Bodo/Glimt'i ağırlayacak.

        3

        21 EKİM 2025 SALI BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        UEFA Şampiyonlar Ligi

        19:45 Barcelona - Olympiakos (TRT Tabii Spor)

        19:45 Kairat - Pafos FC (TRT Tabii Spor 1)

        22:00 Arsenal - Atletico Madrid (TRT Tabii Spor)

        4

        22:00 Bayer Leverkusen - PSG (TRT Tabii Spor 1)

        22:00 Kopenhag - Borussia Dortmund (TRT Tabii Spor 6)

        22:00 Newcastle United - Benfica (TRT Tabii Spor 4)

        5

        22:00 PSV Eindhoven - Napoli (TRT Tabii Spor 5)

        22:00 Union Saint-Gilloise - Inter (TRT Tabii Spor 3)

        22:00 Villarreal - Manchester City (TRT Tabii Spor 2)

        6

        FIBA Europe Cup

        18:00 Basket Brno - Bilbao (FIBA)

        18:00 Neftchi IK - BC Kalev (FIBA)

        19:00 Rostock - Antwerp Giants (FIBA)

        20:00 BC Cibona - Dijon | FIBA Europe Cup | FIBA

        20:30 KK Bosna - Murcia | FIBA Europe Cup | FIBA

        FIBA Şampiyonlar Ligi

        19:00 Igokea - Trieste

        20:00 Galatasaray - Wurzburg (TRT Spor Yıldız)

        21:00 Spartak - Gran Canaria

        21:00 Le Mans - Benfica

        Eurocup

        20:00 Ratiopharm Ulm - Beşiktaş (TRT Spor)

        7

        TVF Erkekler Kupa Voley

        13:00 Gebze Bld. - Spor Toto SK (TRT Spor Yıldız)

        15:30 Gaziantep Gençlik - İstanbul Gençlik (TRT Spor Yıldız)

        16:30 İstanbul BB - Halkbank (TVF TV)

        TVF AXA Erkekler Şampiyonlar Kupası Final

        17:30 Ziraat Bankkart - Fenerbahçe Medicana (TRT Spor Yıldız)

        TVF Sultanlar Ligi

        18:30 Galatasaray Daikin - İlbanka (TVF TV)

        8
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Bıçakla kasığından yaralandı! Yol verme cinayeti
        Bıçakla kasığından yaralandı! Yol verme cinayeti
        14 yaşındaki katilden şaşırtan ifade!
        14 yaşındaki katilden şaşırtan ifade!
        Galatasaray'ın konuğu Bodo/Glimt!
        Galatasaray'ın konuğu Bodo/Glimt!
        Çocuğa cinsel istismardan 32 yıl hapsi vardı! Sapık yakalandı!
        Çocuğa cinsel istismardan 32 yıl hapsi vardı! Sapık yakalandı!
        Galatasaray'da ödemeler yapıldı
        Galatasaray'da ödemeler yapıldı
        Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy hapse giriyor
        Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy hapse giriyor
        İstanbul'dan kulaç atmaya başladı! Türkiye'den İsveç'e...
        İstanbul'dan kulaç atmaya başladı! Türkiye'den İsveç'e...
        3 ürün grubunun kargo yoluyla ülkeye girişine kısıtlama
        3 ürün grubunun kargo yoluyla ülkeye girişine kısıtlama
        Sosyal medya çocukların beynini çürütüyor
        Sosyal medya çocukların beynini çürütüyor
        Minguzzi davasında karar bekleniyor!
        Minguzzi davasında karar bekleniyor!
        Kulübeden maestroluğa: Arda Güler!
        Kulübeden maestroluğa: Arda Güler!
        Pisa Kulesi eğildi, ama neden yıkılmadı?
        Pisa Kulesi eğildi, ama neden yıkılmadı?
        Daha 19 yaşındaydı... Yasemin'den ağlatan veda!
        Daha 19 yaşındaydı... Yasemin'den ağlatan veda!
        Japonya'da başladı tüm dünyaya yayılıyor
        Japonya'da başladı tüm dünyaya yayılıyor
        Serenay paylaşılamıyor
        Serenay paylaşılamıyor
        Louvre soygununda hırsızlar mücevherleri elden çıkarabilir mi?
        Louvre soygununda hırsızlar mücevherleri elden çıkarabilir mi?
        Fiat Egea için uzatma kararı
        Fiat Egea için uzatma kararı
        Japonya'nın ilk kadın başbakanı seçildi
        Japonya'nın ilk kadın başbakanı seçildi
        BAĞ-KUR’da ihya maliyeti artıyor
        BAĞ-KUR’da ihya maliyeti artıyor