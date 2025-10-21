21 Ekim 2025 maç programı ile bugün oynanacak mücadeleler belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı bugün başlayacak. Bu akşam PSG, Inter, Arsenal, Manchester City, Atletico Madrid, Barcelona gibi takımlar takımlar sahaya çıkacak. Bu noktada heyecan dolu karşılaşmaları kaçırmak istemeyen futbolseverler maçların başlangıç saatine odaklandı. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 21 Ekim 2025 UEFA Şampiyonlar Ligi maç fikstürü…