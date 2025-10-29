Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 29 EKİM 2025: Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı devam ediyor! Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Bugünkü maçlar 29 Ekim 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

        29 Ekim 2025 maç programı belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı devam ediyor. Bugün toplam 18 maç yapılacak. Öte yandan bu akşam birçok yabancı ligde heyecan dolu karşılaşmalar oynanacak. İtalya Serie A, Fransa Ligue 1, İngiltere Lig Kupası, Almanya Kupası, Portekiz Lig Kupası ve İspanya Kral Kupası maç takvimi haberimizde. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 29 Ekim 2025 bugünkü maçlar ve karşılaşmaların başlangıç saatleri.

        Giriş: 29.10.2025 - 13:07 Güncelleme: 29.10.2025 - 13:07
        1

        Futbolseverler 29 Ekim Çarşamba günü oynanacak karşılaşmaları merak ediyor. Bu kapsamda ‘’Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?’’ sorularına yanıt aranıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur devam ediyor. Bugün toplam 18 maç yapılacak. Türkiye Kupası yanı sıra yabancı liglerde de heyecan dolu karşılaşmalar oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 29 Ekim 2025 bugünkü maç programı…

        2

        29 EKİM 2025 BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

        Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur

        12.00 ISBAŞ Isparta 32-Beyoğlu Yeni Çarşı

        13.00 Kahta 02-Kasımpaşa (A Spor)

        13.30 Astor Enerji Çankayaspor-KCT 1461 Trabzon FK

        13.30 Beykoz Anadoluspor-Yalova FK 77

        13.30 Erciyes 38 FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü

        13.30 Karacabey Belediyespor-Malatya Yeşilyurtspor

        13.30 Muşspor-Menemen FK

        13.30 Beykoz Anadoluspor-Yalova FK 77

        13.30 Erciyes 38 FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü

        13.30 Karacabey Belediyespor-Malatya Yeşilyurtspor

        13.30 Muşspor-Menemen FK

        13.30 Silifke Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler

        15.00 Bursa Yıldırımspor-Corendon Alanyaspor (A Spor)

        15.30 Arca Çorum FK-Kütahyaspor

        15.30 Atko Grup Pendikspor-Çorluspor 1947

        15.30 Orduspor 1967-Merkür Jet Erbaaspor

        18.00 Manisa FK-Muğlaspor (A Spor)

        20.30 Hesap.com Antalyaspor-Bursaspor (A Spor)

        3

        İtalya - Serie A

        20.30 Roma-Parma

        20.30 Juventus-Udinese

        20.30 Como-Hellas Verona

        22.45 Bologna-Torino

        22.45 Genoa-Cremonese

        22.45 Inter-Fiorentina

        4

        Fransa - Ligue 1

        21.00 Nice-Lille

        21.00 Le Havre-Brest

        21.00 Metz-Lens

        21.00 Lorient-PSG

        23.05 Marsilya-Angers

        23.05 RC Strasbourg-Auxerre

        23.05 Nantes-Monaco

        23.05 Paris FC-Lyon

        23.05 Toulouse-Rennes

        5

        Almanya Kupası - 2. Tur

        20.00 Greuther Fürth-Kaiserslautern

        20.00 Illertissen-Magdeburg

        20.00 Mainz-Stuttgart

        20.00 Paderborn-B. Leverkusen

        22.45 Darmstadt 98-Schalke 04

        22.45 F. Düsseldorf-Freiburg

        22.45 Köln-Bayern Münih

        22.45 Union Berlin-A. Bielefeld

        6

        İngiltere Lig Kupası - Son 16 Turu

        22.45 Liverpool-Crystal Palace

        22.45 Swansea City-Manchester City

        22.45 Arsenal-Brighton

        22.45 Wolverhampton-Chelsea

        23.00 Newcastle United-Tottenham

        7

        İspanya Kral Kupası

        21.00 Poblense-Sabadell

        21.00 Mutilvera-Real Zaragoza

        21.00 Ebro-Tarazona

        21.00 CD Sant Jordi-Osasuna

        21.30 Los Garres-Elche

        22.00 La Unión Atlético-AD Ceuta

        22.00 Náxara-Eibar

        22.00 Atlético Astorga-Mirandés

        22.00 Numancia-Arenas

        22.00 Navalcarnero- Mérida AD

        22.00 Caudal-Gijon

        22.00 UE Sant Andreu-Teruel

        22.00 Cieza-Cordoba

        22.00 Azuaga-Leganés

        22.00 Lorca Deportiva-Almeria

        22.00 Atlètic Sant Just-Mallorca

        22.00 Portugalete-Valladolid

        22.00 Torrent-Juventud Torremolinos

        22.30 Puente Genil-Cartagena

        22.30 UD Ourense-Pontevedra

        22.30 Reus FCR-Europa

        23.00 Quintanar-UD Ibiza

        23.00 Ciudad de Lucena-Villarreal

        23.00 Yuncos-Rayo Vallecano

        8

        Portekiz Lig Kupası - Çeyrek Final

        22.15 Braga-Santa Clara

        23.45 Benfica-Tondela

        9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
