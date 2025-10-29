Futbolseverler 29 Ekim Çarşamba günü oynanacak karşılaşmaları merak ediyor. Bu kapsamda ‘’Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?’’ sorularına yanıt aranıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur devam ediyor. Bugün toplam 18 maç yapılacak. Türkiye Kupası yanı sıra yabancı liglerde de heyecan dolu karşılaşmalar oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 29 Ekim 2025 bugünkü maç programı…