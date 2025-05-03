Bugünkü maçlar 3 Mayıs 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Bugünkü maçlar 3 Mayıs 2025 Cumartesi programı belli oldu. Yerli ve yabancı liglerde önemli karşılaşmalar oynanacak. Trendyol Süper Lig'de 34. hafta heyecanı bugün yapılacak 4 maçla devam edecek. Premier Lig, LaLiga, Serie A, Ligue 1, Bundesliga'da da kritik mücadeleler futbolseverleri bekliyor olacak. Maçların saatleri ve canlı yayın kanallarını öğrenmek isteyenler için kapsamlı bir rehber hazırladık. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte 3 Mayıs 2025 maç programı...
Futbolseverler, bugün yerli ve yabancı liglerde oynanacak birbirinden kritik maçlar ile futbola doyacak. Bugünkü maçlar 3 Mayıs 2025 programı ile ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusu yanıt buldu. Süper Lig’de 34. Hafta bu akşam yapılacak 4 maçla devam edecekken Premier Lig, LaLiga, Serie A, Ligue 1, Bundesliga’da heyecan dolu karşılaşmalar oynanacak. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 3 Mayıs 2025 Bugünkü maçların saatleri ve canlı yayın kanalları...
3 MAYIS 2025 MAÇ PROGRAMI || BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
SÜPER LİG
16:00 Alanyaspor - Kayserispor (beIN Sports 1)
16:00 Çaykur Rizespor - Gaziantep FK (beIN Sports 2)
19:00 Hatayspor - Başakşehir FK (beIN Sports 2)
19:00 Galatasaray - Sivasspor (beIN Sports 1)
PREMİER LİG
14:30 Aston Villa - Fulham
17:00 Leicester City - Southampton
17:00 Everton - Ipswich Town
19:30 Arsenal - Bournemouth
LALİGA
15:00 Deportivo Alaves - Atletico Madrid
17:15 Villarreal - Osasuna
19:30 Las Palmas - Valencia
22:00 Valladolid - Barcelona
SERİE A
16:00 Parma - Como
16:00 Cagliari - Udinese
19:00 Lecce - Napoli
21:45 Inter - Hellas Verona
LİGUE 1
18:00 RC Strasbourg - PSG
20:00 Toulouse - Rennes
22:05 Saint-Etienne - Monaco