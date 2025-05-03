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        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 3 MAYIS 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Bugünkü maçlar 3 Mayıs 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Bugünkü maçlar 3 Mayıs 2025 Cumartesi programı belli oldu. Yerli ve yabancı liglerde önemli karşılaşmalar oynanacak. Trendyol Süper Lig'de 34. hafta heyecanı bugün yapılacak 4 maçla devam edecek. Premier Lig, LaLiga, Serie A, Ligue 1, Bundesliga'da da kritik mücadeleler futbolseverleri bekliyor olacak. Maçların saatleri ve canlı yayın kanallarını öğrenmek isteyenler için kapsamlı bir rehber hazırladık. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte 3 Mayıs 2025 maç programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2025 - 11:27 Güncelleme: 03.05.2025 - 11:27
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        Futbolseverler, bugün yerli ve yabancı liglerde oynanacak birbirinden kritik maçlar ile futbola doyacak. Bugünkü maçlar 3 Mayıs 2025 programı ile ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusu yanıt buldu. Süper Lig’de 34. Hafta bu akşam yapılacak 4 maçla devam edecekken Premier Lig, LaLiga, Serie A, Ligue 1, Bundesliga’da heyecan dolu karşılaşmalar oynanacak. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 3 Mayıs 2025 Bugünkü maçların saatleri ve canlı yayın kanalları...

        2

        3 MAYIS 2025 MAÇ PROGRAMI || BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        SÜPER LİG

        16:00 Alanyaspor - Kayserispor (beIN Sports 1)

        16:00 Çaykur Rizespor - Gaziantep FK (beIN Sports 2)

        19:00 Hatayspor - Başakşehir FK (beIN Sports 2)

        19:00 Galatasaray - Sivasspor (beIN Sports 1)

        3

        PREMİER LİG

        14:30 Aston Villa - Fulham

        17:00 Leicester City - Southampton

        17:00 Everton - Ipswich Town

        19:30 Arsenal - Bournemouth

        4

        LALİGA

        15:00 Deportivo Alaves - Atletico Madrid

        17:15 Villarreal - Osasuna

        19:30 Las Palmas - Valencia

        22:00 Valladolid - Barcelona

        5

        SERİE A

        16:00 Parma - Como

        16:00 Cagliari - Udinese

        19:00 Lecce - Napoli

        21:45 Inter - Hellas Verona

        6

        LİGUE 1

        18:00 RC Strasbourg - PSG

        20:00 Toulouse - Rennes

        22:05 Saint-Etienne - Monaco

        7

        BUNDESLİGA

        16:30 St. Pauli - Stuttgart

        16:30 RB Leipzig - Bayern Münih

        16:30 Union Berlin - Werder Bremen

        16:30 Mönchengladbach - Hoffenheim

        19:30 Borussia Dortmund – Wolfsburg

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        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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