Trendyol Süper Lig'de ilk yarı, 17. hafta müsabakaları ile sona erdi. TFF'nin 2025-2026 sezonu planlamasına göre, Süper Lig’de 2. devre 16 Ocak 2026 tarihinde başlayacak. Sakin geçen maç takvimi nedeniyle ‘’Bugün maç var mı?’’ sorusu taraftarlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Bugün Avrupa liglerinde de sessizlik hakimken, Suudi Arabistan Pro Lig futbol heyecanını tek başına sırtlayacak. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 25 Aralık 2025 maç programı ile mücadelelerin başlangıç saatleri…