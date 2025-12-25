Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ 25 ARALIK 2025: Bugün maç var mı? Bu akşam kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Bugünkü maçlar listesi 25 Aralık 2025: Bugün maç var mı, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk yarısı sona erdi. Pazartesi akşamı oynanacak son maçın ardından takımlar resmi olarak devre arası tatiline girdi. Süper Lig'de 2. devre Ocak ayında başlayacak başlayacak. Yerli liglerin yanı sıra Avrupa liglerinde de maç yapılmayacakken ''Bugün maç var mı?'' sorusu gündeme geldi. 25 Aralık 2025 maç programına göre futbol heyecanı Suudi Arabistan Pro Lig'de oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 25 Aralık 2025 bugünkü maçlar listesi ve yayın bilgileri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2025 - 11:36 Güncelleme: 25.12.2025 - 11:36
        1

        Trendyol Süper Lig'de ilk yarı, 17. hafta müsabakaları ile sona erdi. TFF'nin 2025-2026 sezonu planlamasına göre, Süper Lig’de 2. devre 16 Ocak 2026 tarihinde başlayacak. Sakin geçen maç takvimi nedeniyle ‘’Bugün maç var mı?’’ sorusu taraftarlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Bugün Avrupa liglerinde de sessizlik hakimken, Suudi Arabistan Pro Lig futbol heyecanını tek başına sırtlayacak. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 25 Aralık 2025 maç programı ile mücadelelerin başlangıç saatleri…

        2

        25 ARALIK 2025 BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ

        Suudi Arabistan - Pro Lig

        17:50 Al Fayha-Al Hazm

        20:30 Al Riyadh-Al Ettifaq

        20:30 Neom SC-Al Najma

        3

        2025-2026 SÜPER LİG 2. DEVRE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Trendyol Süper Lig’de 2. devre Ocak ayında başlayacak.

        TFF'nin 2025-2026 sezonu planlamasına göre; Süper Lig'de ikinci devrenin ilk santrası 16, 17, 18 ve 19 Ocak 2026 tarihlerinde yapılacak olan 18. hafta maçlarıyla gerçekleştirilecek.

        4

        SÜPER LİG 18. HAFTA MAÇ PROGRAMI

        17 Ocak 2026 Cumartesi:

        17.00 RAMS Başakşehir FK-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Başakşehir Fatih Terim)

        20.00 Galatasaray-Gaziantep FK (RAMS Park)

        18 Ocak 2026 Pazar:

        14.30 Kasımpaşa-Hesap.com Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

        17.00 Gençlerbirliği-Samsunspor (Eryaman)

        17.00 Kocaelispor-Trabzonspor (Turka Araç Muayene Kocaeli)

        20.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe (Alanya Oba)

        19 Ocak 2026 Pazartesi:

        17.00 TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

        20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor (Gürsel Aksel)

        20.00 Beşiktaş-Zecorner Kayserispor (Tüpraş)

        5

        SÜPER LİG 19. HAFTA MAÇ PROGRAMI

        23 Ocak 2026 Cuma:

        20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Papara Park)

        24 Ocak 2026 Cumartesi:

        14.30 Zecorner Kayserispor-RAMS Başakşehir FK (RHG Enertürk Enerji)

        17.00 Samsunspor-Kocaelispor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

        20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)

        25 Ocak 2026 Pazar:

        14.30 Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor (Gaziantep)

        17.00 Hesap.com Antalyaspor-Gençlerbirliği (Corendon Airlines Park Antalya)

        17.00 Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor (Çaykur Didi)

        20.00 Fenerbahçe-Göztepe (Chobani)

        26 Ocak 2026 Pazartesi:

        20.00 ikas Eyüpspor-Beşiktaş (Stat henüz açıklanmadı)

        6
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
