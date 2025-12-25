25 Aralık 2025 TV yayın akışı: Bugün TV'de neler var, hangi diziler ve programlar yayınlanacak?
Kanal D, Show TV, Star TV, NOW, TRT 1, ATV, TV8 kanal yayın akışı listeleri yayınlandı. Böylece 25 Aralık 2025 Perşembe günü gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak yapımlar belli oldu. Ulusal kanalların yayın akışı listelerine göre, bu akşam İslam dünyası için büyük önem taşıyan Regaip Kandili'ne özel programlar izleyicilerle buluşacak. Show TV'nin sevilen dizisi Veliaht yenhi bölümüyle ekrana gelecek. İşte, kanal kanal 25 Aralık 2025 TV yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 Yabancı Damat
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
13.45 Gelinim Mutfakta
16.45 Uzak Şehir
18.30 Kanal D Ana Haber
19.45 Regaip Kandili Özel
21.00 Tarzan Efsanesi
23.15 Eşref Rüya
02.00 Siyah Beyaz Aşk
04.00 Üç Kız Kardeş
ATV YAYIN AKIŞI
06.00 Aldatmak
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 atv Gün Ortası
14.00 Mutfak Bahane
16.00 Esra Erol’da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Nihat Hatipoğlu İle Regaip Kandili
21.00 Kim Milyoner Olmak İster?
00.20 Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi
04.00 Kardeşlerim
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07.00 Bahar
09.30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12.30 Gelin Evi
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Veliaht
00.15 Kızılcık Şerbeti
02.45 Rüya Gibi
04.30 Veliaht
STAR TV YAYIN AKIŞI
09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
16.15 Söz
19.00 Star Haber
20.00 Çok Güzel Hareketler 2
00.30 Yerli Dizi Tekrar/ Sinema
02.30 Hanım Köylü
03.30 Söz
05.00 Kiralık Aşk
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.30 İlk Bakış
08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12.30 Yasak Elma
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Halef: Köklerin Çağrısı
19.00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
20.00 Halef: Köklerin Çağrısı
00.00 Kıskanmak
02.45 Fatih Savaş İle Regaip Kandili Özel
03.30 Şevkat Yerimdar
05.00 Kefaret
06.00 Son Yaz
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.23 İstiklal Marşı
05.25 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06.15 Kalk Gidelim
09.15 Adını Sen Koy
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.20 Kasaba Doktoru
17.40 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.45 Regaip Gecesi
21.45 Çağrı
01.40 Mehmed: Fetihler Sultanı
04.10 Lingo Türkiye
TV8 YAYIN AKIŞI
06.00 Tuzak
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
08.30 Oynat Bakalım
09.00 Gel Konuşalım
12.30 Zahide Yetiş ile Sence?
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 MasterChef Türkiye
00.15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular
03.30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
