25 Aralık 2025 TV yayın akışı belli oldu. Televizyon kanallarında her gün farklı diziler, programlar, filmler, yarışmalar yayınlanıyor. Bu sebeple izleyiciler, gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak yapımları gün gün araştırmaya devam ediyor. Bu akşam üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaip Kandili'ne özel hazırlanan programlarla izleyicilere manevi bir atmosfer sunulacak. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve programlar yayınlanacak? İşte 25 Aralık 2025 Perşembe Kanal D, Show TV, Star TV, NOW, TRT 1, ATV, TV8 yayın akışı listesi…