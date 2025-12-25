Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin 25 ARALIK 2025 TV YAYIN AKIŞI KANAL KANAL: Bugün TV’de hangi diziler ve programlar yayınlanacak? Kanal D, Show TV, Star TV, NOW, TRT 1, ATV, TV8 yayın akışı

        25 Aralık 2025 TV yayın akışı: Bugün TV'de neler var, hangi diziler ve programlar yayınlanacak?

        Kanal D, Show TV, Star TV, NOW, TRT 1, ATV, TV8 kanal yayın akışı listeleri yayınlandı. Böylece 25 Aralık 2025 Perşembe günü gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak yapımlar belli oldu. Ulusal kanalların yayın akışı listelerine göre, bu akşam İslam dünyası için büyük önem taşıyan Regaip Kandili'ne özel programlar izleyicilerle buluşacak. Show TV'nin sevilen dizisi Veliaht yenhi bölümüyle ekrana gelecek. İşte, kanal kanal 25 Aralık 2025 TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2025 - 14:07 Güncelleme: 25.12.2025 - 14:07
        ABONE OL
        1

        25 Aralık 2025 TV yayın akışı belli oldu. Televizyon kanallarında her gün farklı diziler, programlar, filmler, yarışmalar yayınlanıyor. Bu sebeple izleyiciler, gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak yapımları gün gün araştırmaya devam ediyor. Bu akşam üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaip Kandili'ne özel hazırlanan programlarla izleyicilere manevi bir atmosfer sunulacak. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve programlar yayınlanacak? İşte 25 Aralık 2025 Perşembe Kanal D, Show TV, Star TV, NOW, TRT 1, ATV, TV8 yayın akışı listesi…

        2

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07.00 Yabancı Damat

        09.00 Neler Oluyor Hayatta?

        11.00 Yaprak Dökümü

        13.45 Gelinim Mutfakta

        16.45 Uzak Şehir

        18.30 Kanal D Ana Haber

        19.45 Regaip Kandili Özel

        21.00 Tarzan Efsanesi

        23.15 Eşref Rüya

        02.00 Siyah Beyaz Aşk

        04.00 Üç Kız Kardeş

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ATV YAYIN AKIŞI

        06.00 Aldatmak

        08.00 Kahvaltı Haberleri

        10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13.00 atv Gün Ortası

        14.00 Mutfak Bahane

        16.00 Esra Erol’da

        19.00 atv Ana Haber

        20.00 Nihat Hatipoğlu İle Regaip Kandili

        21.00 Kim Milyoner Olmak İster?

        00.20 Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi

        04.00 Kardeşlerim

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        07.00 Bahar

        09.30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        12.30 Gelin Evi

        15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

        18.45 Show Ana Haber

        20.00 Veliaht

        00.15 Kızılcık Şerbeti

        02.45 Rüya Gibi

        04.30 Veliaht

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

        16.15 Söz

        19.00 Star Haber

        20.00 Çok Güzel Hareketler 2

        00.30 Yerli Dizi Tekrar/ Sinema

        02.30 Hanım Köylü

        03.30 Söz

        05.00 Kiralık Aşk

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07.30 İlk Bakış

        08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün

        12.30 Yasak Elma

        13.30 En Hamarat Benim

        16.30 Halef: Köklerin Çağrısı

        19.00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

        20.00 Halef: Köklerin Çağrısı

        00.00 Kıskanmak

        02.45 Fatih Savaş İle Regaip Kandili Özel

        03.30 Şevkat Yerimdar

        05.00 Kefaret

        06.00 Son Yaz

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05.23 İstiklal Marşı

        05.25 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        06.15 Kalk Gidelim

        09.15 Adını Sen Koy

        10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

        13.15 Seksenler

        14.20 Kasaba Doktoru

        17.40 Lingo Türkiye

        19.00 Ana Haber

        19.45 Regaip Gecesi

        21.45 Çağrı

        01.40 Mehmed: Fetihler Sultanı

        04.10 Lingo Türkiye

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06.00 Tuzak

        07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

        08.30 Oynat Bakalım

        09.00 Gel Konuşalım

        12.30 Zahide Yetiş ile Sence?

        16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

        20.00 MasterChef Türkiye

        00.15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular

        03.30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

        25 ARALIK 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
