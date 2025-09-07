Habertürk
        Spor Bugünün maç programı listesi 7 Eylül 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

        Günün maç programı listesi 7 Eylül 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta?

        Sporseverler tarafından merakla beklenen günün maç programı belli oldu. Hafta sonu futbol heyecanı 2026 Dünya Kupası Elemeleri ile devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye İspanya'yı ağırlıyor. Futbol maçlarının yanı sıra A Milli Kadın Voleybol Takımı büyük bir gurura imza atarak, Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda finale yükseldi. Filenin Sultanları FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Sırbistan'ı mağlup ederek, finalde İtalya'nın rakibi oldu. Peki, "Bugün hangi maçlar var, saat kaçta?" İşte 7 Eylül 2025 Pazar bugünün maç programı listesi...

        Giriş: 07.09.2025 - 08:24 Güncelleme: 07.09.2025 - 08:25
        1

        Günün maç programı açıklandı. Milli maç arası sebebiyle liglere ara verilirken, hafta sonu 2026 Dünya Kupası Elemeleri nefesleri kesecek. Ay-yıldızlılar 2026 Dünya Kupası Elemeleri ikinci maçında İspanya ile karşılaşacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı ise finalde İtalya ile altın madalya mücadelesi verecek. Peki, "Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte detaylar...

        2

        7 EYLÜL BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

        FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - E Grubu

        16.00 Gürcistan - Bulgaristan

        21.45 Türkiye- İspanya

        3

        FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - A Grubu

        21.45 Lüksemburg - Slovakya

        21.45 Almanya - Kuzey İrlanda

        FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - G Grubu

        19.00 Litvanya - Hollanda

        21.45 Polonya - Finlandiya

        4

        FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - J Grubu

        19.00 Kuzey Makedonya - Lihtenştayn

        21.45 Belçika - Kazakistan

        FIFA 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri - I Grubu

        19.00 Orta Afrika Cumhuriyeti - Komorlar

        5

        15:30 Türkiye - İtalya voleybol final maçı

