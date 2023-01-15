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Bulaşıcılılığı yüksek ama hafif seyrediyor

Covid-19 virüsü hızla yayılan yeni bir varyantla yeniden gündemde. XBB ve XBB1.5 adı verilen varyantların şu anda dünya genelinde yüzde 45 oranında yaygın olduğunu söyleyen Dr. Şirin Seçkin "Her iki varyantın da bulaşıcılık oranı çok yüksek ama önceki varyantlardan daha hafif seyrediyor" dedi. Ancak Dr. Seçkin; hiç bağışıklığı ve aşısı olmayan risk grubundaki hastalar için her iki varyantın da tehlikeli olabileceği konusunda uyardı.

Bulaşıcılılığı yüksek ama hafif seyrediyor

Bir süredir gündeme gelmeyen Covid-19 virüsü son günlerde hızla yayılan yeni bir varyant nedeniyle yeniden gündemde. XBB ve XBB1.5 adı verilen varyantlarla ilgili merak edilenleri yanıtlayan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin özellikle hiç bağışıklığı ve aşısı olmayan risk grubundaki hastalar için uyarılarda bulundu.

BULAŞICILIK ORANI YÜKSEK AMA HAFİF SEYREDİYOR

XBB ve XBB1.5 varyantlarının şu anda dünyada yüzde 45 oranında yaygın olduğunu ifade eden Dr. Şirin Seçkin "Bu varyantların bulaşıcılık oranı çok yüksek ama iyi haber şu ki, önceki varyantlardan daha hafif seyrediyor" dedi. Mevcut aşıların söz konusu varyantlara karşı da koruyucu olduğunu söyleyen Dr. Seçkin "Aşılar; ölüm oranını,ciddi hastalık ya da Long-Covid gelişme ihtimalini önemli oranda azaltıyor. Ancak şu anda gözlenen şu ki, ölümlerin çoğu daha önce hiç hastalık geçirmemiş, aşısız ve belirli bir yaş üzerindeki risk grubunda gerçekleşiyor" şeklinde konuştu.

0-6 AY ARASI BEBEKLERE DİKKAT

Son varyantta da yine diğer varyantlarda olduğu gibi yüksek ateş, ishal, aşırı yorgunluk, çocuksa kusma, nezle, kulak enfeksiyonu gibi belirtilerle ortaya çıktığını belirten Dr. Şirin Seçkin "Genellikle nefes darlığı gibi belirtileri daha önce hiç Covid-19 geçirmemiş ve aşısız olan kişilerde görüyoruz" dedi. Çocukların yetişkinlere oranla çok daha hafif atlattığını belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin "Yapılan çalışmalar ülkemizdeki çocukların yüzde 80'den fazlasının en az bir kez korona virüs enfeksiyonu geçirdiğini gösteriyor. Ancak O-6 arası bebekler için durum böyle değil, ilk defa geçiriyor olacaklar. O nedenle belirti varsa gecikmeden tedaviye başlamak lazım" ifadelerini kullandı.

"2023 ÇİN İÇİN ZOR GEÇECEK"

Son zamanlarda artan vaka sayıları ve sıfır vaka politikasından vazgeçmesiyle gündeme gelen Çin ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Dr. Seçkin "Dünya Sağlık Örgütü'nün, 2023 yılının Çin için zor geçeceği yönünde uyarıları var. Çünkü uyguladıkları sıfır vaka politikası doğru değildi. Çin toplumunun büyük bir kısmı hastalık geçirmediği ve aşılanma oranları da düşük olduğu için, önümüzdeki süreçte Çin maalesef yüksek sayıda ölüm oranlarıyla karşı karşıya kalabilir" dedi.

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