KLİBİ TEPKİ ÇEKTİ

Henüz tamamı yayınlanmayan şarkının klibi için, "Didem'e bakmadın ama klibinde üstsüz kadın var", "Dansöze bile göz ucuyla bakmazken bu klip ne?", "Didem oynarken bakmadın, üstsüz kadınlarla klip çekmişsin", "Didem'e bakmadın ama klipte kızları soydun" gibi yorumlar yapıldı.