Bülent Serttaş: Kızımın mezuniyetinde aşırı duygulandım

"Aşırı duygulandım" 0:00 / 0:00

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Şarkıcı Bülent Serttaş, eşi Selvi Serttaş ile birlikte İstinyePark'ta görüntülendi. Serttaş, geçtiğimiz günlerde kızı Miray'ın lise mezuniyetini sosyal medya hesabından kutlamıştı.

Konuyla ilgili duygularını dile getiren 56 yaşındaki şarkıcı, "Aşırı duygulandım. Kız çocukları babaları için biraz daha ağır basıyor. Kızımız bizi onurlandırdığı için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Bülent Serttaş, muhabirlerin, "Mezuniyet hediyesi aldınız mı?" sorusuna ise "Amerika'ya gitmeyi çok istiyordu. Yaz tatili için Amerika'ya tatile gönderdik." dedi.

"SENİ SEVİYORUM"

Kızının mezuniyet törenine katılan Serttaş, birlikte çekildikleri fotoğrafı takipçileriyle paylaşmıştı. Şarkıcı, "Canımın yarısı Miray'ım... Okul hayatında aldığın iftihar, takdir ve onur belgeleri, tüm yaşamın boyunca seninle birlikte olsun kızım... Seni seviyorum" ifadelerini kullanmıştı.

ÜÇ ÇOCUK BABASI

Öte yandan Selvi Serttaş ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü şarkıcının, Miray dışında, Emir ve Bahadır adında iki çocuğu daha bulunuyor.