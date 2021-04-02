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Bulgaristan'da 4 Nisan'daki genel seçimler için Türkiye'de 35 sandık kurulacak

Bulgaristan'da 4 Nisan'da yapılacak milletvekili seçimleri için Türkiye'de bu ülke vatandaşlarının oy kullanabilmelerinin sağlanması amacıyla toplam 35 sandığın kurulacağı bildirildi.

Bulgaristan'da 4 Nisan'daki genel seçimler için Türkiye'de 35 sandık kurulacak
AA

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, seçimlerde Türkiye’deki Bulgaristan vatandaşlarının oy kullanabilmesini sağlamak için İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Manisa, Kocaeli ve bu illere bağlı bazı ilçelerde 35 sandık kurulacak.

Türkiye'de oy kullanmak isteyen Bulgaristan vatandaşlarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin kısıtlamalardan etkilenmemeleri ve sandıklara erişim konusunda sorun yaşamamaları için ilgili Türk makamlarınca Bulgaristan’ın Türkiye'deki diplomatik misyonlarıyla eşgüdüm içerisinde gerekli tedbirler alınıyor.

Bulgaristan’da Merkez Seçim Komisyonu (ZİK),4 Nisan'da düzenlenecek parlamento seçimlerinde yurt dışında yaşayan seçmenler için toplam 465 sandık kurulacağını bildirmişti.

Seçimler için Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlık sahibi 20 binden fazla kişinin ön kayıtla oy kullanma talebiyle başvuruda bulunduğu bildirilmişti.

- 30 siyasi parti ve koalisyon, seçimlere aday gösterdi

Kayıtlı 6,3 milyon seçmenin bulunduğu Bulgaristan’da 30 siyasi parti ve koalisyon yarışacak.

Kamuoyu araştırmaları, 6 veya 7 parti ve ittifakın yüzde 4 barajını aşabileceğini gösteriyor.

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