Bulgaristan'da tartışmalı 'Roman entegrasyonu' tasarısı

Hükümet ortağı ırkçı ve aşırı milliyetçi Birleşik Vatanseverler (OP) koalisyonunu temsil eden Karakaçanov'un, Romanları "marjinal topluluk" olarak nitelediği ve Romanlara çeşitli zorunlu uygulamaları öngören tasarısı tartışmalara neden oldu.

AA'nın haberine göre üyelerinin çoğunu Türklerin oluşturduğu muhalefet Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH),tasarının sadece Romanları kapsadığını, oysa Bulgaristan'daki tüm vatandaşların eşit haklara sahip olduğunu kaydetti.

HÖH milletvekili Ceyhan İbnyamov, "Karakaçanov anayasaya bakmış olsaydı, hepimizin eşit haklara sahip olduğumuzu görürdü." dedi.

Ana muhalefetteki Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) de Karakaçanov'un Avrupa Parlamentosu seçimlerine hazırlandığı için böyle tartışmalı bir tasarıyla gündeme gelmeye çalıştığı yorumunda bulundu.

İktidardaki Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisinden Türk kökenli milletvekili ve eski Kültür Bakanı Vecdi Raşidov da Karakaçanov'un taslağının gerginlik yaratmayacağını söyledi.

Raşidov, "Kurallara göre Fransa'da sadece 8 ay devletten yardım alabiliyorsun. İş bulmazsan para da alamazsın. Kural kuraldır." diye konuştu.

ROMAN KADINLAR DOĞURMASIN DİYE ÜCRETSİZ KÜRTAJ

Tam adı "Bulgaristan'daki Çingene (Roman) etnisitesi için entegrasyon politikasında önlem alma taslağı ve bu önlemlerin uygulaması" olan tasarıda, Romanların yaşadıkları mahallelerindeki kaçak gecekonduların yıkılması, doğurganlıklarının sınırlandırılması için ücretsiz kürtaj ve Roman mahallelerinde gönüllü bekçi ekiplerinin görevlendirilmesi gibi öneriler yer alıyor.

Tasarıda, ikiden fazla çocuğunu, çocuk esirgeme kurumlarına bırakan Roman kadınların "doğum denetimi sistemine" gönüllü olarak katılması, vatandaşlık görevlerini yerine getirmeyen çok çocuklu ailelere devlet tarafından verilen yardımın sınırlandırılması isteniyor.

"EĞİTİMSİZ VE İŞSİZ" ROMANLAR "TERBİYE MERKEZLERİNE" GİTSİN ÖNERİSİ

16 yaşından gün alan ve eğitim hayatı olmayan Romanların mecburi toplumsal hizmete tabi tutulmalarının talep edildiği tasarıda, temizlik vergisi ödemeyen gecekondu mahallesi sakinlerinin de bölgede mecburi temizlik yapması ön görülüyor.

Tasarıda, "eğitimsiz ve işsiz" Romanların "terbiye merkezlerinde" eğitim görmeleri öneriliyor.

Tasarının iki hafta içinde meclise gelmesi bekleniyor.

Nüfusu yaklaşık 7 milyon olan Bulgaristan'da 1 milyondan fazla Roman yaşıyor.PKK'nın, Türkiye'nin çevresindeki birçok ülkeden destek bulmaya çalıştığına dikkati çeken Soylu, Türkiye'nin terörü kaynağında yok etme çalışmalarını engellemeye çalışan unsurlar bulunduğunu söyledi.

Soylu, Türkiye ve KKTC'nin birbirlerine destek olması gerektiğini vurgulayarak KKTC'nin Türkiye için çok şey ifade ettiğini kaydetti.

Görüşmenin ardından Erhürman ve Soylu'nun huzurunda Bakanlar Kurulu Toplantı Salonu'nda "Sahil Güvenlik Alanında Destek ve İşbirliği Protokolü" Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan ve Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir tarafından imzalandı.