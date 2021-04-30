Marmara'dan bakıldığında İstanbul siluetinin önemli bir görüntüsünü teşkil eden Bulgurlu Palası, İBB tarafından satın alındı. Ekrem İmamoğlu " İstanbul’un yedinci tepesi artık İstanbulluların. Tarihi yarımadanın 7. tepesinde yer alan, yıllardır kaderine terk edilmiş Bulgur Palas’ı İBB olarak satın aldık. Şimdi bu tarihi yapıyı tüm İstanbulluların kullanacağı bir kültür mekanına dönüştüreceğiz. Şehrimize hayırlı olsun." dedi.

BULGUR PALASI NEREDE?

Bulgur Palas Aksaray Haseki'de yer alıyor.

İstanbul’un hem kendisi hem hikâyesi en ilginç binalarından bir tanesi hiç şüphesiz Aksaray/Haseki’deki Bulgur Palas’tır. Projesi 1912 yılında İtalyan mimar Giulio Mongeri tarafından çizilmiştir. Binada Milli Mimari akımının izleri görülür.

Bina, adını, Birinci Dünya Savaşı karaborsa günlerinden alır. İttihat Terakki Bolu Mebusu Habib Bey’in bulgur vurgunundan kazandığı paralarla bu binayı yaptırdığı iddia edilir.

Bina 1921 yılında Osmanlı bankasına ipoteklenir. 1926'ya kadar banka arşivi, sonraki yıllarda personel lojmanı olarak kullanılır...