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        Haberler Gündem Güncel Bungalovda 9 kişi zehirlendi! | Son dakika haberleri

        Bungalovda 9 kişi zehirlendi!

        İstanbul Arnavutköy'de kiralık bungalovda 9 kişi doğalgazdan zehirlendi. Hastanede tedavileri devam eden 9 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 09:42 Güncelleme: 25.02.2025 - 09:42
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        Bungalovda 9 kişi zehirlendi!
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        İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde günlük kiralanan bir bungalova giden 9 kişi içerideki doğalgaz sızıntısından zehirlendi.

        İHA'nın haberine göre zehirlenen kişiler hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri işletmeyle alakalı çalışma başlattı.

        HASTANEYE BAŞVURDULAR

        Olay, dün Arnavutköy Haraççı Mahallesi'nde bulunan özel bir firmaya ait bungalovda gerçekleşti. Günlük kiralık konaklama olarak kiralanan bungalovda bulunan 9 kişi kendisini kötü hissederek hastaneye başvurdu.

        SAĞLIK DURUMLARI İYİ

        Başvuran kişilerin yüksek derecede karbonmonoksit solunumu kaynaklı zehirlendiği tespit edildi. Polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Aynı gün içerisinde bungalovda konaklama yapan İ.Y.G., F.G., Ö.D., İ.T., İ.D., H.T., U.G., N.D, Z.G. isimli 9 kişinin hastanedeki tedavilerinin devam ettiği hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

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