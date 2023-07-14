Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çocuklarıyla Bodrum'da
Bodrum'da Kissebükü Koyu'na demirledikleri teknede objektiflere yansıyan Fahriye Evcen-Burak Özçivit çifti güneşin ve denizin tadını çıkardı
Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Fahriye Evcen-Burak Özçivit çifti, oğulları Karan ve Kerem ile birlikte tatile çıktı. Özçivit ailesi, soluğu Bodrum'da aldı.
Kissebükü Koyu'na demirledikleri teknede objektiflere yansıyan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, kalabalık bir grupla vakit geçirdi.
Denize giren ilk isim Fahriye Evcen oldu. Eşinin ardından teknenin arka kısmından kendisini serin sulara bırakan Burak Özçivit'in oldukça kilo aldığı görüldü.