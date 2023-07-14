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        Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çocuklarıyla Bodrum'da

        Bodrum'da Kissebükü Koyu'na demirledikleri teknede objektiflere yansıyan Fahriye Evcen-Burak Özçivit çifti güneşin ve denizin tadını çıkardı

        Habertürk
        Giriş: 14.07.2023 - 10:06
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        Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Fahriye Evcen-Burak Özçivit çifti, oğulları Karan ve Kerem ile birlikte tatile çıktı. Özçivit ailesi, soluğu Bodrum'da aldı.

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        Kissebükü Koyu'na demirledikleri teknede objektiflere yansıyan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, kalabalık bir grupla vakit geçirdi.

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        Denize giren ilk isim Fahriye Evcen oldu. Eşinin ardından teknenin arka kısmından kendisini serin sulara bırakan Burak Özçivit'in oldukça kilo aldığı görüldü.

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        Kısa bir süre sonra sudan çıkan Burak Özçivit, Fahriye Evcen'in de yanına geleceğini duyunca merdivenlerden havlu uzatıp, elini tutarak eşine yardımcı oldu. İkili, ardından teknede gün boyu güneş banyosu yaptı.

        #Burak Özçivit
        #Fahriye Evcen
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