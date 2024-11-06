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        Haberler Magazin Burak Özçivit: Dolandırılmadım - Magazin haberleri

        Burak Özçivit: Dolandırılmadım

        Burak Özçivit, menajerlik ekibinde çalışan bir kişi tarafından 10 milyon dolar dolandırıldığına ilişkin çıkan iddiayı yalanladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2024 - 13:57 Güncelleme: 06.11.2024 - 13:57
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        "Dolandırılmadım"
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        Burak Özçivit'in, menajerlik ekibinde çalışan bir kişi tarafından 10 milyon dolar dolandırıldığı iddia edildi. Aynı iddiada ünlü oyuncunun, haksız kazanç elde eden çalışanın işine son verdiği de ileri sürüldü.

        Burak Özçivit bu iddiayı yalanladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan oyuncu; "Bugün iddia adı altında çıkan haberlerin hiçbir gerçekliği yoktur. Yalan yanlış haber yerine daha dikkatli haber yapın lütfen" dedi.

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