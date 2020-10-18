Burak Tozkoparan, 14 Kasım 1992'de İstanbul'da doğdu. Finali 2 Nisan 2011'de Bostancı Gösteri Merkezi'nde yapılan 14. Liselerarası Müzik Yarışması'nda Enstrüman dalında Bateri ile 1. oldu.

Türk Kızılayı Kartal Anadolu Lisesini temsil ettiği yarışma sonrasında eğitimine Okan Üniversitesi'nde olarak Sinema ve Televizyon Bölümünde devam ediyor.

Oyunculuk kariyerinde birinci adımı; "İlk bölümü 1 Aralık, 2014'te Star TV'de" yayınlanan Paramparça dizisindeki Ozan Gürpınar karakteriyle oldu. İlk sinema filmi ise; yönetmenliğini Gönenç Uyanık'ın yaptığı 12 Şubat, 2016'da vizyona giren Hesapta Aşk 'tır. Filmde Mert karakterini canlandırmıştır.