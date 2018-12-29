Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, çıkışta gazetecilere poz veren ikiliden Burak Yılmaz, transfer olacağıyla ilgili, "Henüz belli değil. Bir şey diyemem" açıklamasını yaptı.

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