Burçe Gürsel, konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

Kendisiyle sekiz yıl içinde çok kısa bir birlikteliğimiz oldu. İki çocuğumuz var. Rıfat Bey bize maddi, manevi her konuda destek veriyor. Bazı sebeplerden dolayı ayrı yaşıyoruz. Kendisi şu anda ailesiyle, ben de kendi ailemle yaşıyorum. Bizim gizli, saklı hiçbir zaman ilişkimiz olmadı. Ailesi ve çevresinin her zaman bizim ilişkimizden haberi verdi. Eşiyle hiçbir zaman bir araya gelmedim. Rıfat'ın eşiyle hiç konuşmadım bu zamana kadar. Eşi benim muhatabım değil. Muhatabı Rıfat'dır.

Rıfat ile eşinin sorunu onları bağlar. Onların hayatı sonuçta. Ben kimseyi zorlamadım, kimseyi aldatmadım. Rıfat'ı hiçbir zaman zorlamadım. Kendi iradesi var. Rıfat ile evli olsam ve başka bir kadından çocuk yaptığını duysam asla onu affetmem, hemen boşanırdım.