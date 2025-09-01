Habertürk
        Burcu Binici, canlı yayında bayıldı

        Burcu Binici, canlı yayında bayıldı

        Canlı yayında aniden bayılan Burcu Binici, yaşadığı kısa süreli fenalık sonrası sevenlerini korkuttu. Oyuncu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti

        Giriş: 01.09.2025 - 23:46 Güncelleme: 01.09.2025 - 23:46
        Canlı yayında bayıldı
        Ünlü oyuncu Burcu Binici, katıldığı bir canlı yayında fenalaşarak bayıldı ve sevenlerini korkuttu.

        Oyuncu, yaşananların ardından sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Binici, paylaşımında, "Herkese merhaba. Doğuştan gelen kalp ritim bozukluğum nedeniyle canlı yayında kısa süreli bir baygınlık yaşadım. Ambulans ekibi tarafından gerekli ilk müdahale yapıldı. Şu an durumum iyi, her şey yolunda, merak etmeyin." ifadelerini kullandı.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Burcu Binici
