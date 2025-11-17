Habertürk
Habertürk
        Burcu Biricik kızı Luna ile pazarda - Magazin haberleri

        Burcu Biricik kızı Luna ile pazarda

        Burcu Biricik, eşi Emre Yetkin ve bir yaşındaki kızı Luna ile birlikte pazara gitti

        Habertürk
        Giriş: 17.11.2025 - 09:48 Güncelleme: 17.11.2025 - 09:48
        Anne - kız pazarda
        2016'da reklamcı Emre Yetkin ile nikâh masasına oturan Burcu Biricik, geçtiğimiz yıl kızı Luna'yı kucağına alarak anne olmanın sevincini yaşamıştı.

        Meslektaşlarının aksine sosyal medya paylaşımlarında bir yaşındaki kızının yüzünü göstermeyi tercih etmeyen Burcu Biricik, bir ilki gerçekleştirdi.

        Eşi Emre Yetkin ve kızı Luna ile pazara giden oyuncu, yayımladığı fotoğraflarda kızının yüzünü gösterdi.

        #Burcu Biricik
        #Luna Yetkin
        #Emre Yetkin
