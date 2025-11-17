Burcu Biricik kızı Luna ile pazarda
Burcu Biricik, eşi Emre Yetkin ve bir yaşındaki kızı Luna ile birlikte pazara gitti
Giriş: 17.11.2025 - 09:48 Güncelleme: 17.11.2025 - 09:48
2016'da reklamcı Emre Yetkin ile nikâh masasına oturan Burcu Biricik, geçtiğimiz yıl kızı Luna'yı kucağına alarak anne olmanın sevincini yaşamıştı.
Meslektaşlarının aksine sosyal medya paylaşımlarında bir yaşındaki kızının yüzünü göstermeyi tercih etmeyen Burcu Biricik, bir ilki gerçekleştirdi.
Eşi Emre Yetkin ve kızı Luna ile pazara giden oyuncu, yayımladığı fotoğraflarda kızının yüzünü gösterdi.
