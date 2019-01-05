Burcu Dereci kimdir, nereli ve kaç yaşında? Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında AK Parti İzmir Güzelbahçe belediye başkan adayı olarak Burcu Dereci'nin ismini verdi.

BURCU DERECİ KİMDİR?

Burcu Dereci, 5 Kasım 1981 tarihinde İzmir'in konak ilçesinde doğdu. İlk, orta ve Lise eğitimini İzmir'de tamamladıktan sonra Finlandiya Helsinki Üniversitesi işletme bölümünden mezun oldu. İş hayatına 2005 yılında kendi güzellik merkezlerini kurarak başlayan Dereci, halen bu sektörde hizmet vermektedir. Dereci evli ve 2 çocuk annesidir.

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