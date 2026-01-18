Habertürk
        Haberler Magazin Burcu Kara: Herkes aynı oldu

        Burcu Kara: Herkes aynı oldu

        Burcu Kara, son dönemde hızla yayılan estetik trendlerine yönelik eleştirilerde bulundu; "Bazen insanları karıştırıyorum; aynı dudak, aynı burun"

        Giriş: 18.01.2026 - 13:54 Güncelleme: 18.01.2026 - 13:59
        Burcu Kara, son dönemde hızla yayılan estetik trendlerine yönelik eleştirilerde bulundu. 45 yaşındaki Kara, sosyal medyanın etkisiyle tek tipleşen yüz hatlarından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

        Estetik müdahalelerin çok küçük yaşlara kadar inmesinin üzücü olduğunu belirten Burcu Kara, bu konuda açıklamalarda bulundu: Gerekli olmadığı sürece estetiğin bu kadar yaygınlaşması, özellikle küçük yaşlara düşmesi beni çok üzüyor. Mükemmeliyetçi olma çabası tamamen sosyal medya kaynaklı. Ben bazen insanları karıştırıyorum; aynı dudak, aynı burun...

        #burcu kara
        #Estetik
