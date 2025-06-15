Burcu Ürge ile Her Şey Dahil'de bu hafta: Aromaterapi nedir?

Burcu Ürge ile Her Şey Dahil programı bu hafta da bambaşka konular ve konuklarla ekrana geldi. Burcu Ürge'nin bu haftaki konuğu Aromaterapi Uzmanı Hülya Kayhan oldu. Kayhan, Aromaterapinin faydalarının neler olabileceğini anlattı.

"Aromaterapi nedir?"

Hülya Kayhan: Aromaterapi, kokladığınızda ya da açınca rolon başlığıyla burnunuza yaklaştırdığınızda isterseniz çubuğa damlattığınızda isterseniz sabit bir yağın içine karıştırıp cildimize sürüyoruz... Sürdüğümüzde, kokladığımızda, koku direkt limbik beyin dediğimiz duygu durum merkezine gidiyor. Orada hipotolamus var hipofiz bezi var hormonlarımızı yöneten bir de çok özel bir merkez var ilkel beyin amigdala denilen yer...