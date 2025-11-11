Burdur - Antalya kaç kilometre? Burdur - Antalya arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Her gün on binlerce tatilcinin, kamyonun ve yerel halkın katettiği bu güzergah, dağlardan denize doğru yapılan keyifli bir iniş sunar. Bu rota, Türkiye'nin en büyük turizm merkezine açılan ana kapı olma özelliği taşır. İki şehir arasındaki bu kısa ama coğrafi olarak dramatik yolculuğun tüm ulaşım seçeneklerini, sürelerini ve her iki noktanın farklı kimliklerini bu içeriğimizde sizler için bir araya getirdik. Yolculuğunuzu en verimli şekilde planlamak için okumaya devam edin...

BURDUR - ANTALYA ARASI KAÇ KİLOMETRE (KM)?

Burdur şehir merkezi ile Antalya şehir merkezi arasındaki karayolu mesafesi, kullanılan tek ana güzergah olan D-650 karayolu üzerinden yaklaşık 125 ila 130 kilometre arasındadır. Bu mesafe, başlangıç ve varış noktalarının şehirlerin tam olarak neresinde olduğuna bağlı olarak çok küçük farklılıklar gösterebilir.

Bu kısa mesafe, iki şehri birbirine hayati bir şekilde bağlar. Burdur, adeta Antalya'nın kuzey kapısı, İç Anadolu'ya açılan serin bir mola noktasıdır. Yolculuk, Türkiye'nin en yüksek standartlı ve en yoğun kullanılan bölünmüş devlet yollarından biri üzerinde gerçekleşir. Coğrafi olarak, Göller Yöresi'nin yaklaşık 950 metrelik rakımından başlayarak, Toros Dağları'nın geçitlerinden geçip deniz seviyesindeki Antalya ovasına doğru bir inişi içerir.