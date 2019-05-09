Burdur Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık M.Ş ile mağdurun annesi G.M, babası M.A.M. ve taraf avukatları katıldı.



Söz verilen sanık M.Ş, suçu işlemediğini savunarak, "Benim de engelli oğlum var. Herhangi bir cinsel eylemde bulunmadım. DNA testinin beni tespit etmesini anlayamadım. Suçsuzum beraatımı istiyorum." ifadelerini kullandı.



Mağdurun anne ve babası da sanığın yalan söylediğini, şikayetçi olduklarını, en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini belirtti.



Mahkeme heyeti M.Ş'ye beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kişiye karşı "nitelikli cinsel istismar" suçundan 24 yıl hapis cezası verdi.



M.Ş. (50) evlerine ekmek yapmak için gelen komşusunun 20 yaşındaki yüzde 70 zihinsel engelli kızı E.M'ye 2018'de cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanmıştı.