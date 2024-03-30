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        Haberler Gündem Burdur'da üvey oğlu tarafından bıçaklanan kişi yaralandı - Güncel haberler

        Üvey oğlu tarafından bıçaklanarak yaralandı

        Burdur'da üvey oğlu tarafından bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 00:42 Güncelleme: 30.03.2024 - 00:42
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        Üvey oğlu tarafından bıçaklanarak yaralandı
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        İddiaya göre, Karasenir Mahallesi'nde müstakil evde yaşayan Aytekin S, üvey oğlu M.D.B. ile tartıştı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine üvey kardeşini darbeden M.D.B, Aytekin S'yi bıçakla yaraladı.

        Aytekin S, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Polis ekipleri evden uzaklaşan M.D.B'yi yakalamak için çalışma başlattı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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