        Burdur Gölü'nün çevresi için proje başlatıldı | Son dakika haberleri

        Burdur Gölü'nün çevresi için rehabilitasyon projesi başlatıldı

        Burdur Gölü'nün çevresindeki yaklaşık 600 hektar için Batı Akdeniz Kalkınma Ajansının (BAKA) Teknik Destek Programı kapsamında rehabilitasyon projesi başlatıldı

        Anadolu Ajansı
        23.10.2025 - 15:41
        Burdur Gölü'nün çevresindeki yaklaşık 600 hektar için Batı Akdeniz Kalkınma Ajansının (BAKA) Teknik Destek Programı kapsamında rehabilitasyon projesi başlatıldı. Burdur ve Isparta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği il müdürlükleri başta olmak üzere göl havzasındaki kamu kurumları, üniversiteler ve diğer paydaşların katılımıyla hayata geçirilen "Burdur Gölü Kuraklığa Dayanıklı Bitkilerde Ekolojik Restorasyon ve Toprak Rehabilitasyonu" projesiyle gölün ekolojik ve ekonomik yönden yeniden kazanılması hedefleniyor.

        Kıyı kenar çizgisinin dışında kalan ve yaklaşık 600 hektarlık coğrafyayı kapsayan projenin temel hedefleri ise tozlaşmayı önlemek, tuzlu toprakta yetişen bitkiler tespit etmek, iklim değişikliği değerlendirmesi yapılarak kuraklığa dayanıklı bitkileri belirlemek, bölge ekonomisine katkı sağlayacak ekonomik değeri yüksek ürünler elde etmek olarak belirlendi.

        Uluslararası örnek teşkil eden Aral Gölü tecrübelerinden de faydalanılacak çalışmada, analiz safhasına geçildi. Bu safhada öncelikle toprak ve su kaynaklarının niteliğinin belirlenmesi için 49 farklı numune temin edildi. Analiz sonuçlarına dayanarak, bilim insanları ve uzmanların katılımıyla bu ekolojik sahanın hangi bitkisel ürün deseni kullanılarak rehabilite edilebileceği tanımlanacak.

        Uzun yıllardır göl çevresinde gözlenen toz taşınımı ve partikül kaynaklı hava kirliliği, yüzey stabilizasyonu ve bitkisel örtü rehabilitasyonu çalışmalarıyla önemli ölçüde azaltılacak. Rehabilitasyonda ayrıca, çorak ve boz görünümdeki kuruyan göl sahasının yeniden yeşil bir peyzaj karakterine kavuşturulması planlanıyor.

        Hem görsel kaliteyi artıracak hem de alanın ekoturizm potansiyelini güçlendirecek çalışmayla, ekolojik sürdürülebilirlik açısından tuzluluğa ve kuraklığa dayanıklı bitki türlerinin seçimiyle toprağın su tutma kapasitesi ve biyolojik çeşitliliği artırılacak, erozyon riski düşürülecek. Proje, çevresel kirliliğin önlenmesine katkı sunmakla beraber Burdur Gölü ekosisteminin yeniden doğal döngüsüne kavuşmasını sağlayarak bölge için uzun vadeli bir sürdürülebilirlik modeli oluşturacak.

