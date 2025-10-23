Burdur Gölü'nün çevresi için proje başlatıldı

Burdur Gölü'nün çevresindeki yaklaşık 600 hektar için Batı Akdeniz Kalkınma Ajansının (BAKA) Teknik Destek Programı kapsamında rehabilitasyon projesi başlatıldı. Burdur ve Isparta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği il müdürlükleri başta olmak üzere göl havzasındaki kamu kurumları, üniversiteler ve diğer paydaşların katılımıyla hayata geçirilen "Burdur Gölü Kuraklığa Dayanıklı Bitkilerde Ekolojik Restorasyon ve Toprak Rehabilitasyonu" projesiyle gölün ekolojik ve ekonomik yönden yeniden kazanılması hedefleniyor.

Kıyı kenar çizgisinin dışında kalan ve yaklaşık 600 hektarlık coğrafyayı kapsayan projenin temel hedefleri ise tozlaşmayı önlemek, tuzlu toprakta yetişen bitkiler tespit etmek, iklim değişikliği değerlendirmesi yapılarak kuraklığa dayanıklı bitkileri belirlemek, bölge ekonomisine katkı sağlayacak ekonomik değeri yüksek ürünler elde etmek olarak belirlendi.

Uluslararası örnek teşkil eden Aral Gölü tecrübelerinden de faydalanılacak çalışmada, analiz safhasına geçildi. Bu safhada öncelikle toprak ve su kaynaklarının niteliğinin belirlenmesi için 49 farklı numune temin edildi. Analiz sonuçlarına dayanarak, bilim insanları ve uzmanların katılımıyla bu ekolojik sahanın hangi bitkisel ürün deseni kullanılarak rehabilite edilebileceği tanımlanacak.