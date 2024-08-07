150 yıllık gelinlikler, yıpranmadan bugüne ulaştı

BURDUR'un Karamanlı ilçesine bağlı Mürseller köyünde emekli öğretmen Eşraf Yurdasiper'in oluşturduğu Kültür Evi'nde sergilenen ve bugüne yıpranmadan ulaşan 150 yıllık gelinlikler ilgi çekiyor.

Karamanlı'ya bağlı Mürseller köyünde emekli öğretmen Eşraf Yurdasiper'in kendi imkanlarıyla oluşturduğu Kültür Evi'nde sergilenen ve döneminde köyün zenginlerinden olan Hatıp İbrahim olarak bilinen kişinin çocuklarına gümüş safari kumaştan yaptırdığı gelinlikler, bu döneme kadar deforme olmadan geldi. Köyde yaşayan Yaşar Kutluay, "85 yaşındayım. Bu gelinlikleri çocukluğumdan beri hatırlıyorum. 150 senelik gelinlik geçmişten hatıra" dedi. Gelinliği üzerinde deneyen Emine Akgül (35), "Bu gelinlikler, 150 yıllık. Sandıklarda saklana saklana bu zaman kadar geldi. Asırlık bir elbiseyi taşıyorum üzerimde, çok mutluyum. O kadar zaman geçmesine rağmen hiçbir yırtık, yıpranma olmamış" diye konuştu.